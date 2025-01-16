https://ria.ru/20250116/slovakija-1994034051.html
В Словакии задержали подозреваемого в нападении с ножом в гимназии
В Словакии задержали подозреваемого в нападении с ножом в гимназии - РИА Новости, 16.01.2025
В Словакии задержали подозреваемого в нападении с ножом в гимназии
Подозреваемый в нападении с ножом в словацкой гимназии, где погибли два человека, задержан, сообщила полиция. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T16:51:00+03:00
2025-01-16T16:51:00+03:00
2025-01-16T17:27:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 16 янв - РИА Новости. Подозреваемый в нападении с ножом в словацкой гимназии, где погибли два человека, задержан, сообщила полиция. "Подозреваемый, который был в бегах, вскоре после случившегося был задержан", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook*.Ранее телеканал ТА3 сообщил, что два человека погибли в словацкой гимназии в результате нападения учащегося с ножом, есть и раненые в результате инцидента. ЧП, по данным СМИ, произошло в словацком городе Спишска Стара Вес.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия
В Словакии задержали подозреваемого в нападении с ножом в гимназии
Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в словацкой гимназии
БРАТИСЛАВА, 16 янв - РИА Новости. Подозреваемый в нападении с ножом в словацкой гимназии, где погибли два человека, задержан, сообщила полиция.
«
"Подозреваемый, который был в бегах, вскоре после случившегося был задержан", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook
*.
Ранее телеканал ТА3 сообщил, что два человека погибли в словацкой гимназии в результате нападения учащегося с ножом, есть и раненые в результате инцидента. ЧП, по данным СМИ, произошло в словацком городе Спишска Стара Вес.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.