https://ria.ru/20250116/slovakija-1994034051.html

В Словакии задержали подозреваемого в нападении с ножом в гимназии

В Словакии задержали подозреваемого в нападении с ножом в гимназии - РИА Новости, 16.01.2025

В Словакии задержали подозреваемого в нападении с ножом в гимназии

Подозреваемый в нападении с ножом в словацкой гимназии, где погибли два человека, задержан, сообщила полиция. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T16:51:00+03:00

2025-01-16T16:51:00+03:00

2025-01-16T17:27:00+03:00

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словакия

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БРАТИСЛАВА, 16 янв - РИА Новости. Подозреваемый в нападении с ножом в словацкой гимназии, где погибли два человека, задержан, сообщила полиция. "Подозреваемый, который был в бегах, вскоре после случившегося был задержан", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook*.Ранее телеканал ТА3 сообщил, что два человека погибли в словацкой гимназии в результате нападения учащегося с ножом, есть и раненые в результате инцидента. ЧП, по данным СМИ, произошло в словацком городе Спишска Стара Вес.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250113/napadenie-1993429929.html

словакия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия