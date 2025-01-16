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В Словакии задержали подозреваемого в нападении с ножом в гимназии - РИА Новости, 16.01.2025
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16:51 16.01.2025 (обновлено: 17:27 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/slovakija-1994034051.html
В Словакии задержали подозреваемого в нападении с ножом в гимназии
В Словакии задержали подозреваемого в нападении с ножом в гимназии - РИА Новости, 16.01.2025
В Словакии задержали подозреваемого в нападении с ножом в гимназии
Подозреваемый в нападении с ножом в словацкой гимназии, где погибли два человека, задержан, сообщила полиция. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T16:51:00+03:00
2025-01-16T17:27:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 16 янв - РИА Новости. Подозреваемый в нападении с ножом в словацкой гимназии, где погибли два человека, задержан, сообщила полиция. "Подозреваемый, который был в бегах, вскоре после случившегося был задержан", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook*.Ранее телеканал ТА3 сообщил, что два человека погибли в словацкой гимназии в результате нападения учащегося с ножом, есть и раненые в результате инцидента. ЧП, по данным СМИ, произошло в словацком городе Спишска Стара Вес.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, словакия
В мире, Словакия
В Словакии задержали подозреваемого в нападении с ножом в гимназии

Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в словацкой гимназии

© Фото : Kľúčový HráčМесто происшествия, где студент с ножом напал на гимназию в словацком городе Спишска Стара Вес. 16 января 2025
Место происшествия, где студент с ножом напал на гимназию в словацком городе Спишска Стара Вес. 16 января 2025 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Kľúčový Hráč
Место происшествия, где студент с ножом напал на гимназию в словацком городе Спишска Стара Вес. 16 января 2025
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БРАТИСЛАВА, 16 янв - РИА Новости. Подозреваемый в нападении с ножом в словацкой гимназии, где погибли два человека, задержан, сообщила полиция.
«
"Подозреваемый, который был в бегах, вскоре после случившегося был задержан", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook*.
Ранее телеканал ТА3 сообщил, что два человека погибли в словацкой гимназии в результате нападения учащегося с ножом, есть и раненые в результате инцидента. ЧП, по данным СМИ, произошло в словацком городе Спишска Стара Вес.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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