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СК рассказал о вербовке подростков для диверсий на транспортных объектах - РИА Новости, 16.01.2025
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20:28 16.01.2025 (обновлено: 20:29 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/sk-1994079102.html
СК рассказал о вербовке подростков для диверсий на транспортных объектах
СК рассказал о вербовке подростков для диверсий на транспортных объектах - РИА Новости, 16.01.2025
СК рассказал о вербовке подростков для диверсий на транспортных объектах
Злоумышленники чаще всего склоняют подростков 15-18 лет для совершения преступлений террористической направленности и диверсий на объектах транспортной... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T20:28:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Злоумышленники чаще всего склоняют подростков 15-18 лет для совершения преступлений террористической направленности и диверсий на объектах транспортной инфраструктуры, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов. По его словам, в 2024 году в производстве следственного управления находилось 25 уголовных дел диверсионного и террористического характера на объектах транспортной инфраструктуры в отношении 39 лиц. "Среди них 20 дел возбуждены в отношении 26 несовершеннолетних. Для сравнения: в 2023 году таких дел было 11", - сказал Козлов. Он отметил, что чаще всего злоумышленники знакомятся с подростками в интернете, входят к ним в доверие, а после обещают за совершение преступления деньги и что их не накажут. "Чаще всего преступники вербуют подростков в возрасте от 15 до 18 лет, которые в силу своей юности еще не могут полностью отдавать отчет своим действиям", - сказал собеседник агентства. Козлов отметил, что несовершеннолетние ошибочно полагают, что за совершение преступлений им не грозит ответственность из-за возраста. "Преступники чуть ли не подводят школьников к тюрьме, хотя сами они зачастую находятся за границей, скрывая свое местоположение", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250109/transsib-1992873310.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК рассказал о вербовке подростков для диверсий на транспортных объектах

СК: преступники обычно склоняют к диверсиям на транспорте подростков 15-18 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Злоумышленники чаще всего склоняют подростков 15-18 лет для совершения преступлений террористической направленности и диверсий на объектах транспортной инфраструктуры, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.
По его словам, в 2024 году в производстве следственного управления находилось 25 уголовных дел диверсионного и террористического характера на объектах транспортной инфраструктуры в отношении 39 лиц. "Среди них 20 дел возбуждены в отношении 26 несовершеннолетних. Для сравнения: в 2023 году таких дел было 11", - сказал Козлов.
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Он отметил, что чаще всего злоумышленники знакомятся с подростками в интернете, входят к ним в доверие, а после обещают за совершение преступления деньги и что их не накажут.
"Чаще всего преступники вербуют подростков в возрасте от 15 до 18 лет, которые в силу своей юности еще не могут полностью отдавать отчет своим действиям", - сказал собеседник агентства.
Козлов отметил, что несовершеннолетние ошибочно полагают, что за совершение преступлений им не грозит ответственность из-за возраста.
"Преступники чуть ли не подводят школьников к тюрьме, хотя сами они зачастую находятся за границей, скрывая свое местоположение", - подчеркнул он.
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