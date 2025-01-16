Россия не участвовала в урегулировании конфликта в Газе, заявил Песков
Песков: Россия не участвовала в урегулировании конфликта между ХАМАС и Израилем
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия не принимала участия в процессе урегулирования ситуации между ХАМАС и Израилем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия не принимала участие в этом процессе. Давайте с вами дождемся финализации", - сказал Песков журналистам.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.