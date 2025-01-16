https://ria.ru/20250116/roskongress-1993947587.html

В "Росконгрессе" спрогнозировали курс рубля

В "Росконгрессе" спрогнозировали курс рубля - РИА Новости, 16.01.2025

В "Росконгрессе" спрогнозировали курс рубля

Наступивший год будет непростым как для российской экономики, так и для национальной валюты, при этом рост ВВП продолжится, а курс рубля к доллару будет... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T07:38:00+03:00

2025-01-16T07:38:00+03:00

2025-01-16T07:48:00+03:00

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Наступивший год будет непростым как для российской экономики, так и для национальной валюты, при этом рост ВВП продолжится, а курс рубля к доллару будет находиться в "зоне 100+", говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2025. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости. "Курс доллара к рублю вошел в новый диапазон — 100-120 (рублей за доллар - ред.) Согласно прогнозам, в предстоящем году российская валюта будет держаться в зоне 100+ с возможным ослаблением на 20% до уровня 120 и последующим движением в обратную сторону", - говорится в докладе. "Наступивший год будет непростым для экономики России. Как показывает опыт первых трех лет работы антироссийских санкций — самых масштабных за всю историю мировой экономики, вместо ожидаемого всеми падения экономика России практически сразу перешла в режим уверенного роста. Что даже сформировало мобилизующие тенденции как в экономике, так и в социальной сфере", - пишут эксперты. Они прогнозируют, что в 2025 году экономический рост в РФ составит 0,5-1,5%. Санкционное давление будет ограничивать рост экспорта и импорта, усложняя логистику и увеличивая транзакционные издержки. "Возможно замедление в строительном секторе и обрабатывающих отраслях промышленности, при этом заметный рост будет наблюдаться в ВПК", - говорится в докладе. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП России в 2025 году на уровне 2,5%. Прогноз Банка России более консервативен: регулятор по итогам года ожидает роста в пределах 0,5-1,5%. "Фондовый рынок России останется под давлением. Торможение в динамике показателей бизнеса и повышение налогов с 2025 года не отыграны до конца, и рынок акций ожидает снижение", - говорится в докладе. При этом, согласно представленному прогнозу, будет продолжена стимулирующая бюджетная политика. Главным источником покрытия дефицита бюджета останутся облигации федерального займа.

https://ria.ru/20250116/yuan-1993938857.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)