https://ria.ru/20250116/reutov-1994014237.html

У задержанного в Подмосковье подростка изъяли два ножа

У задержанного в Подмосковье подростка изъяли два ножа - РИА Новости, 16.01.2025

У задержанного в Подмосковье подростка изъяли два ножа

Два больших ножа изъяли у задержанного за участие в террористической организации подростка из Реутова, соответствующее видео размещено в Telegram-канале... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:29:00+03:00

2025-01-16T15:29:00+03:00

2025-01-16T15:33:00+03:00

происшествия

реутов

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994014579_0:112:970:658_1920x0_80_0_0_0dbd60d88fc765a1fbaa9f5f3535f165.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Два больших ножа изъяли у задержанного за участие в террористической организации подростка из Реутова, соответствующее видео размещено в Telegram-канале подмосковного главка СК России.На опубликованных кадрах сотрудник следственных органов показывает два ножа.Ранее в СМИ появилась информация, что силовики предотвратили нападение на школу №1 в подмосковном Реутове, задержан девятиклассник, который, предположительно, его планировал. Как сообщили РИА Новости в министерстве образования региона, меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях Подмосковья усилены после попытки девятиклассника из Реутова напасть на школу №1. Как позднее сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий, подростка из подмосковного Реутова обвинили в участии в террористической организации, он задержан.

https://ria.ru/20250115/cheljabinsk-1993783809.html

реутов

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, реутов, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)