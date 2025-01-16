https://ria.ru/20250116/reutov-1994014237.html
У задержанного в Подмосковье подростка изъяли два ножа
У задержанного в Подмосковье подростка изъяли два ножа - РИА Новости, 16.01.2025
У задержанного в Подмосковье подростка изъяли два ножа
Два больших ножа изъяли у задержанного за участие в террористической организации подростка из Реутова, соответствующее видео размещено в Telegram-канале... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:29:00+03:00
2025-01-16T15:29:00+03:00
2025-01-16T15:33:00+03:00
происшествия
реутов
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994014579_0:112:970:658_1920x0_80_0_0_0dbd60d88fc765a1fbaa9f5f3535f165.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Два больших ножа изъяли у задержанного за участие в террористической организации подростка из Реутова, соответствующее видео размещено в Telegram-канале подмосковного главка СК России.На опубликованных кадрах сотрудник следственных органов показывает два ножа.Ранее в СМИ появилась информация, что силовики предотвратили нападение на школу №1 в подмосковном Реутове, задержан девятиклассник, который, предположительно, его планировал. Как сообщили РИА Новости в министерстве образования региона, меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях Подмосковья усилены после попытки девятиклассника из Реутова напасть на школу №1. Как позднее сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий, подростка из подмосковного Реутова обвинили в участии в террористической организации, он задержан.
https://ria.ru/20250115/cheljabinsk-1993783809.html
реутов
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994014579_74:0:951:658_1920x0_80_0_0_fd07714dd7ed81b798d63a439668c622.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, реутов, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Реутов, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
У задержанного в Подмосковье подростка изъяли два ножа
У задержанного в Реутове подростка изъяли два больших ножа