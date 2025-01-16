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У задержанного в Подмосковье подростка изъяли два ножа - РИА Новости, 16.01.2025
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15:29 16.01.2025 (обновлено: 15:33 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/reutov-1994014237.html
У задержанного в Подмосковье подростка изъяли два ножа
У задержанного в Подмосковье подростка изъяли два ножа - РИА Новости, 16.01.2025
У задержанного в Подмосковье подростка изъяли два ножа
Два больших ножа изъяли у задержанного за участие в террористической организации подростка из Реутова, соответствующее видео размещено в Telegram-канале... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:29:00+03:00
2025-01-16T15:33:00+03:00
происшествия
реутов
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Два больших ножа изъяли у задержанного за участие в террористической организации подростка из Реутова, соответствующее видео размещено в Telegram-канале подмосковного главка СК России.На опубликованных кадрах сотрудник следственных органов показывает два ножа.Ранее в СМИ появилась информация, что силовики предотвратили нападение на школу №1 в подмосковном Реутове, задержан девятиклассник, который, предположительно, его планировал. Как сообщили РИА Новости в министерстве образования региона, меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях Подмосковья усилены после попытки девятиклассника из Реутова напасть на школу №1. Как позднее сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий, подростка из подмосковного Реутова обвинили в участии в террористической организации, он задержан.
https://ria.ru/20250115/cheljabinsk-1993783809.html
реутов
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россия
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происшествия, реутов, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Реутов, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
У задержанного в Подмосковье подростка изъяли два ножа

У задержанного в Реутове подростка изъяли два больших ножа

© Фото : ГСУ СК России по Московской области/TelegramНож, изъятый у задержанного за участие в террористической организации подростка из Реутова
Нож, изъятый у задержанного за участие в террористической организации подростка из Реутова - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : ГСУ СК России по Московской области/Telegram
Нож, изъятый у задержанного за участие в террористической организации подростка из Реутова
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Два больших ножа изъяли у задержанного за участие в террористической организации подростка из Реутова, соответствующее видео размещено в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
На опубликованных кадрах сотрудник следственных органов показывает два ножа.
Ранее в СМИ появилась информация, что силовики предотвратили нападение на школу №1 в подмосковном Реутове, задержан девятиклассник, который, предположительно, его планировал. Как сообщили РИА Новости в министерстве образования региона, меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях Подмосковья усилены после попытки девятиклассника из Реутова напасть на школу №1. Как позднее сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий, подростка из подмосковного Реутова обвинили в участии в террористической организации, он задержан.
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ПроисшествияРеутовМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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