https://ria.ru/20250116/rets-1993970630.html

РЭЦ открыл набор на обучение во внешней торговле с Китаем

РЭЦ открыл набор на обучение во внешней торговле с Китаем - РИА Новости, 16.01.2025

РЭЦ открыл набор на обучение во внешней торговле с Китаем

Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ. РФ) совместно с ВШМ СПбГУ и Школой менеджмента Харбинского политехнического университета (HIT, КНР)... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T11:05:00+03:00

2025-01-16T11:05:00+03:00

2025-01-16T11:05:00+03:00

экономика

китай

россия

харбин

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ. РФ) совместно с ВШМ СПбГУ и Школой менеджмента Харбинского политехнического университета (HIT, КНР) при поддержке Банка ВТБ и Группы РЭЦ приглашает пройти обучение по отдельному модулю образовательной программы "Бизнес с Китаем: экспортные стратегии и инструменты", посвященному маркетинговым аспектам внешней торговли с Китаем, занятия по которому стартуют 28 января 2025 года."В ходе обучения по маркетинговому модулю ведущие эксперты Школы экспорта РЭЦ и ВШМ СПбГУ, а также представители компаний-отраслевых лидеров, обладающие опытом в области продвижения российских товаров на китайском рынке, в течение четырех вебинаров рассмотрят реальные кейсы, истории успеха и типовые ошибки экспортеров", - говорится в сообщении РЭЦ.Там отмечается, что специалисты поделятся практическими знаниями и рекомендациями. В том числе по вопросам разработки эффективных маркетинговых стратегий, актуальной картины рынка электронной коммерции Китая и вопросов локального брендинга, возможных форматов выхода на рынок Китая по каналам интернет-торговли (В2В, В2С, В2В2С). Также они расскажут об обеспечении соответствия техническим условиям и стандартам и подходах к адаптации российских товаров к предпочтениям потребителей и требованиям рынка.Кроме того, слушатели смогут получить менторскую поддержку от экспертов Школы экспорта РЭЦ, а также возможность принять участие в выездной программе в Харбине.Программа "Бизнес с Китаем: экспортные стратегии и инструменты" рассчитана на сотрудников российских компаний сегмента АПК и пищевой промышленности, уже работающих на рынке Китая или рассматривающих данный рынок как перспективный, реализуется в онлайн-формате и состоит из 5 отдельных модулей. В рамках программы заложен гибкий подход к построению образовательной траектории: слушатели могут выбрать для изучения конкретные модули.По итогам обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.Подробности и регистрация на обучение по ссылке.

https://ria.ru/20250114/rets-1993668756.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, россия, харбин, санкт-петербургский государственный университет