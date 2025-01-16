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Ушаков оценил сроки телефонного разговора Путина и Трампа
Ушаков оценил сроки телефонного разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 16.01.2025
Ушаков оценил сроки телефонного разговора Путина и Трампа
И президент России Владимир Путин, и вновь избранный президент США Дональд Трамп могут стать инициаторами телефонного разговора друг с другом, но, как правило,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:04:00+03:00
2025-01-16T19:04:00+03:00
2025-01-16T19:14:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. И президент России Владимир Путин, и вновь избранный президент США Дональд Трамп могут стать инициаторами телефонного разговора друг с другом, но, как правило, первым телефонный звонок осуществляет приходящий во власть лидер, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Конечно, - сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину, говоря о том, могут ли президент США и президент России в любой момент стать инициаторами телефонного разговора. - Но обычно приходящий во власть президент или глава правительства - он первый осуществляет звонок".Видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дональд трамп, политика, россия, юрий ушаков, сша
Владимир Путин, Дональд Трамп, Политика, Россия, Юрий Ушаков, США
Ушаков оценил сроки телефонного разговора Путина и Трампа
Ушаков: Путин и Трамп в любой момент могут инициировать телефонный разговор