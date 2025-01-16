https://ria.ru/20250116/razgovor-1994058927.html

Ушаков оценил сроки телефонного разговора Путина и Трампа

Ушаков оценил сроки телефонного разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 16.01.2025

Ушаков оценил сроки телефонного разговора Путина и Трампа

И президент России Владимир Путин, и вновь избранный президент США Дональд Трамп могут стать инициаторами телефонного разговора друг с другом, но, как правило,... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T19:04:00+03:00

2025-01-16T19:04:00+03:00

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владимир путин

дональд трамп

политика

россия

юрий ушаков

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. И президент России Владимир Путин, и вновь избранный президент США Дональд Трамп могут стать инициаторами телефонного разговора друг с другом, но, как правило, первым телефонный звонок осуществляет приходящий во власть лидер, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Конечно, - сказал Ушаков журналисту Павлу Зарубину, говоря о том, могут ли президент США и президент России в любой момент стать инициаторами телефонного разговора. - Но обычно приходящий во власть президент или глава правительства - он первый осуществляет звонок".Видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20250116/ushakov-1994059722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, дональд трамп, политика, россия, юрий ушаков, сша