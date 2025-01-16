https://ria.ru/20250116/puteshestviya-1993936833.html

Исследование показало рост интереса россиян к путешествиям в Азию

Исследование показало рост интереса россиян к путешествиям в Азию - РИА Новости, 16.01.2025

Исследование показало рост интереса россиян к путешествиям в Азию

Интерес россиян к путешествиям в Азию растет: во время новогодних праздников там отдохнуло на треть больше россиян, чем за тот же период в 2024 году, а лидерами РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T02:55:00+03:00

2025-01-16T02:55:00+03:00

2025-01-16T02:55:00+03:00

туризм

таиланд

китай

азия

праздники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576091_561:0:4202:2048_1920x0_80_0_0_d8730d7f27bfde941206df1d237165ad.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Интерес россиян к путешествиям в Азию растет: во время новогодних праздников там отдохнуло на треть больше россиян, чем за тот же период в 2024 году, а лидерами стали Таиланд, Китай и Вьетнам, подсчитали для РИА Новости аналитики "Мегафона" и "Слетать.ру". "Интерес россиян к странам Азии растет на протяжении нескольких сезонов, в этом году там отдохнул 21% от общего числа российских туристов, выезжавших за рубеж в период новогодних каникул. Наибольшим спросом пользовался Таиланд, вторым стал Китай, а интерес к Вьетнаму вырос в два раза, что сделало его третьей по популярности азиатской страной... Количество туристов на азиатском направлении выросло на треть", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных. На четверть выросло количество туристов на Африканский континент и составило 6% от всего турпотока из России в этом сезоне. При этом путешествия в Европу сократились на 3%, наибольшее падение интереса отмечается среди стран, где популярны зимние виды отдыха: Швейцария, Финляндия и Исландия. Несмотря на это, каникулы в Европе провели 15% российских туристов. В свою очередь интерес к Южной Америке остался на уровне показателей прошлого сезона, а вот Северная Америка потеряла популярность на 17%. Турпоток в США вырос на 10%, а на Кубу упал на 40%. Отмечается, что части туристов лишилась и Турция - туда летало на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, самый популярный летний курорт сохранил второе место в топ-5 туристических стран в новогодние праздники, куда помимо него вошли Таиланд, ОАЭ, Китай и Египет. По данным специалистов, наиболее популярный у российских туристов Таиланд подорожал на 10%, тур в среднем обошелся в 327 тысяч рублей. В Турцию поездки стали дороже на 5% - до 157 тысяч рублей. ОАЭ показали рост стоимости на 9% - до 281 тысячи рублей, при этом турпоток вырос на 14%. Китай стал дороже на рекордные 59% - до 300 тысяч рублей. Туры в Египет подорожали на треть - до 214 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250115/turpotok-1993810946.html

https://ria.ru/20250115/zagranpasport-1778881578.html

таиланд

китай

азия

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таиланд, китай, азия, праздники