16 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. 16 января 2025 года в России и других странах отмечается День ледовара, Международный день горячей и острой пищи и Международный день "Битлз". Какие еще праздники отмечают в этот день – профессиональные и религиозные, значимые исторические события в мире, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России16 января в России нет государственных праздников. Этот день посвящён легендарной музыкальной группе The Beatles, любителям пикантных блюд – Международный день горячей и острой пищи, а также малоизвестной профессии – ледоварам.Профессиональный праздникЭтот день посвящён ледоварам. Именно они формируют каток. Дата праздника приурочена ко дню рождения (16 января 1901 года) американского инженера Фрэнка Замбони, который изобрёл ледовый комбайн для восстановления льда на катках. Поздравить можно всех заливщиков льда, работающих на ледовых аренах, и тех, кто заливает катки во дворах.Церковный праздникПравославные верующие 16 января чтут память:Народный праздникВ народе 16 января отмечают Гордеев день, или День Малахии Доильницы, Малахий, Оберег коровы. На Руси было принято в тот день оберегать коров от ведьм, для этого их кормили мучной или овсяной кашей на молоке и читали специальный заговор. Также на Гордея знахари занимались целительством и снимали порчу с людей. На столе обязательно должны быть творог и блюда из него. Считалось, что в этот день нельзя хвастаться.Какой сегодня праздник в миреЕжегодно 16 января отмечается Всемирный день "Битлз" (World Beatles Day). Именно в эту дату в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где и дебютировала легендарная музыкальная группа. Участники The Beatles сочинили свыше 240 песен, записали множество синглов и альбомов, а также снялись в нескольких фильмах и телешоу.В Международный день горячей острой пищи можно попробовать обжигающие блюда разных кухонь мира, но делать это следует с осторожностью.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 16 января в разные годы:1547 – венчание на царство великого князя Московского и Всея Руси Ивана IV Васильевича.1712 – император Пётр I основал первую русскую Военную инженерную школу (в наше время это Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского).1724 – указом Петра I в Российской империи запрещено сочетать браком молодых без их согласия. Запрет касался людей вольных и крепостных.1909 – экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли.1920 – конгресс США принял 18-ю поправку к Конституции — так называемый сухой закон.1943 – указом Президиума Верховного Совета СССР установлены воинские звания высшего командного состава — маршал авиации, маршал артиллерии, маршал бронетанковых войск.1945 – Адольф Гитлер перенёс свою ставку в подземный бункер.1957 – в Ливерпуле открылся клуб "The Cavern", где начали выступать участники группы "The Beatles".1959 – на Горьковском автозаводе (АО "ГАЗ") собрана первая партия легковых 7-местных автомобилей представительского класса "Чайка" (ГАЗ-13).1963 – лидер СССР Никита Хрущёв заявил, что Москва обладает невероятно мощным атомным оружием.1966 – состоялась премьера телепередачи "Кабачок 13 стульев" в Шаболовском телецентре.1969 – советские космические корабли "Союз-4" и "Союз-5" провели первую пилотируемую стыковку на орбите Земли.1973 – "Луноход-2" отправился в путешествие по поверхности Луны.1989 – издан указ Президиума Верховного Совета СССР "О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов", которым были отменены все приговоры, вынесенные во внесудебном порядке (печально знаменитыми "тройками" и органами НКВД).2002 – принято единогласное решение Совета Безопасности ООН о наложении санкций на экстремистскую организацию Аль-Каида* и движение Талибан**, правившее в Афганистане.2003 – старт шаттла "Колумбия", потерпевшего крушение при возвращении на Землю 1 февраля.2020 – Государственная дума утвердила Михаила Мишустина новым Председателем Правительства Российской Федерации.ИмениныИменины в этот день отмечают: Василий, Гордей, Ирина. * Запрещенная в России террористическая организация**Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

