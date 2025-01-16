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Ситников открыл две новые поликлиники в Костроме

Ситников открыл две новые поликлиники в Костроме - РИА Новости, 16.01.2025

Ситников открыл две новые поликлиники в Костроме

Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял участие в открытии двух новых поликлиник в развивающемся микрорайоне Костромы, сообщает администрация... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T21:41:00+03:00

2025-01-16T21:41:00+03:00

2025-01-16T21:41:00+03:00

костромская область

общество

кострома

венеция

сергей ситников

костромская область

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КОСТРОМА, 16 янв – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял участие в открытии двух новых поликлиник в развивающемся микрорайоне Костромы, сообщает администрация региона. По данным обладминистрации, микрорайон Венеция является одним из самых активно развивающихся районов Костромы. По поручению губернатора там уже построены новый детский сад и школа, организована с учетом пассажиропотока работа общественного транспорта. "Для создания комфортных условий оказания медицинской помощи жителям на строительство детской и взрослой поликлиник привлечено более 270 миллионов рублей по президентскому национальному проекту "Здравоохранение", - говорится в сообщении. В четверг губернатор принял участие в открытии поликлиник. Главе региона рассказали, что врачи будут обслуживать почти девять тысяч пациентов, проживающих в микрорайоне Венеция, поселке Учхоза, Козелино и Селище. Ранее жители этих районов обращались за медицинской помощью в поликлиники на улице Самоковской. Новое подразделение позволит значительно разгрузить существующие медучреждения и приблизить медпомощь к пациентам. Поликлиники оснащены новым современным оборудованием. На эти цели из областного бюджета по решению Ситникова выделено 22,5 миллиона рублей. По словам главврача детской областной больницы Ольги Барановой, большие площади медучреждения позволяют ему развиваться дальше, у поликлиники очень большой потенциал. В частности, впереди открытие на базе поликлиники реабилитационного детского отделения. Глава региона обсудил с медиками детской поликлиники вопросы цифровизации услуг. А во взрослой поликлинике одним из предметов обсуждения стал вопрос подготовки кадров. Молодой специалист стоматолог Андрей Баданин, выпускник Шарьинского медколледжа, рассказал, что с недавнего времени подготовка стоматологов ведется только в системе высшего образования, между тем, область нуждается в таких специалистах, и система среднего профессионального образования этот вопрос могла бы решить. Ситников поручил подготовить статистику о востребованности выпускников Костромского и Шарьинского медколледжей для подготовки предложений по возвращению специальности "зубной врач" в систему среднего профессионального образования. Губернатор подчеркнул, что бизнес четко для себя определяет, где строить жилье. Дальше вопрос за властью - ей предстоит решить задачи по доступности социальных, медицинских услуг. "Именно поэтому в последнее время у нас идет активное строительство школ, поликлиник, детских садов. Регион развивается, микрорайоны растут. Поэтому больше и больше будем строить социальных объектов, чтобы жители не испытывали никаких трудностей. Идеальный вариант - это когда рядом школа, рядом поликлиника. То есть некое социальное ядро, где люди могут получить комплекс социальных услуг и медицинской помощи", - подчеркнул Ситников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, кострома, венеция, сергей ситников, костромская область