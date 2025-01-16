https://ria.ru/20250116/plennyy-1993983048.html
Украинский пленный рассказал об игромании среди офицеров ВСУ
Украинский пленный рассказал об игромании среди офицеров ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025
Украинский пленный рассказал об игромании среди офицеров ВСУ
Украинские военные активно играют в онлайн-казино, этим страдают и офицеры из числа командиров подразделений, фактически грабящие своих сослуживцев – об одном... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:27:00+03:00
2025-01-16T12:27:00+03:00
2025-01-16T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Украинские военные активно играют в онлайн-казино, этим страдают и офицеры из числа командиров подразделений, фактически грабящие своих сослуживцев – об одном таком случае российским силовикам рассказал пленный украинский пограничник, видео с его словами есть в распоряжении РИА Новости. Группа сотрудников госпогранслужбы Украины из шести человек в канун Рождества сдалась в плен России на границе с Белгородской областью на харьковском направлении, сообщил ранее РИА Новости источник в силовых структурах РФ. В числе сдавшихся - прапорщик Ярослав Шевелюк (позывной "Шева"), 1978 г.р., инспектор пограничной службы высшей категории. По словам Шевелюка, игроманией страдает бывший командир его подразделения лейтенант Забияка. "Он у людей занимал деньги, немалые суммы, и играл в казино в телефоне. Потом что-то случилось, "хакнули" его телефон, что-то не так пошло, его отправили в другую точку локации. А деньги людям так до сих пор и не отдал", - сказал Шевелюк.
https://ria.ru/20250116/plennyj-1993955358.html
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Военнопленный: украинские офицеры из-за игромании фактически грабят сослуживцев
Украинские офицеры из-за игромании фактически грабят сослуживцев, занимая у них деньги и не возвращая. Об одном таком случае рассказал попавший в плен пограничник.
2025-01-16T12:27
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россия, украина, белгородская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белгородская область, В мире
Украинский пленный рассказал об игромании среди офицеров ВСУ
Украинский пленный Шевелюк: офицеры ВСУ страдают игроманией и грабят сослуживцев