В Кремле пообещали оказать медпомощь волонтерам, очищающим пляжи от мазута
Песков: волонтерам, очищающим побережье Черного моря от мазута, окажут медпомощь
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Вся необходимая медицинская помощь волонтерам, которые участвуют в очистке побережья Черного моря от мазута, будет оказана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов сообщил, что к врачам обратились 146 волонтеров, очищающих пляжи Краснодарского края от мазута, большинство обращений из-за ОРВИ, гастрита и повышения артериального давления.
"Действительно, есть испарения. Действительно, тем людям, которые имеют определенные заболевания, противопоказано дышать такими испарениями. И поэтому, конечно, те, кто так самоотверженно работает, могут подвергаться вредному влиянию. При необходимости и в любом случае, конечно, все необходимая медицинская помощь волонтерам оказывается и будет оказываться. Очень важно при этом, чтобы волонтеры координировали плотно свою работу с правительственной комиссией", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о медицинской реабилитации волонтеров, ликвидирующих последствия разлива нефтепродуктов в Черном море.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера. -0-