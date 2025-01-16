https://ria.ru/20250116/peskov-1994000509.html

В Кремле пообещали оказать медпомощь волонтерам, очищающим пляжи от мазута

В Кремле пообещали оказать медпомощь волонтерам, очищающим пляжи от мазута - РИА Новости, 16.01.2025

В Кремле пообещали оказать медпомощь волонтерам, очищающим пляжи от мазута

Вся необходимая медицинская помощь волонтерам, которые участвуют в очистке побережья Черного моря от мазута, будет оказана, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:09:00+03:00

2025-01-16T14:09:00+03:00

2025-01-16T14:09:00+03:00

черное море

краснодарский край

россия

дмитрий песков

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Вся необходимая медицинская помощь волонтерам, которые участвуют в очистке побережья Черного моря от мазута, будет оказана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов сообщил, что к врачам обратились 146 волонтеров, очищающих пляжи Краснодарского края от мазута, большинство обращений из-за ОРВИ, гастрита и повышения артериального давления. "Действительно, есть испарения. Действительно, тем людям, которые имеют определенные заболевания, противопоказано дышать такими испарениями. И поэтому, конечно, те, кто так самоотверженно работает, могут подвергаться вредному влиянию. При необходимости и в любом случае, конечно, все необходимая медицинская помощь волонтерам оказывается и будет оказываться. Очень важно при этом, чтобы волонтеры координировали плотно свою работу с правительственной комиссией", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о медицинской реабилитации волонтеров, ликвидирующих последствия разлива нефтепродуктов в Черном море. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера. -0-

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https://ria.ru/20250116/mazut-1993989720.html

черное море

краснодарский край

россия

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черное море, краснодарский край, россия, дмитрий песков, крушение двух танкеров в керченском проливе