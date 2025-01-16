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В Петербурге проверят информацию об избиении первоклассников учителем - РИА Новости, 16.01.2025
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12:55 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/pervoklassniki-1993987886.html
В Петербурге проверят информацию об избиении первоклассников учителем
В Петербурге проверят информацию об избиении первоклассников учителем - РИА Новости, 16.01.2025
В Петербурге проверят информацию об избиении первоклассников учителем
Организованы прокурорская и доследственная проверки по поводу информации об избиении первоклассников учителем в одной из школ в Петербурге, сообщают... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:55:00+03:00
2025-01-16T12:55:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
приморский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Организованы прокурорская и доследственная проверки по поводу информации об избиении первоклассников учителем в одной из школ в Петербурге, сообщают пресс-службы соответствующих ведомств. "Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга организовала проверку по информации о применении недозволенных методов воспитания к ученикам одной из районных школ", - сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям учителя и администрации образовательной организации, а также соблюдению законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних. "В социальных сетях появилась информация о нанесении телесных повреждений первоклассникам учителем одной из школ Санкт-Петербурга. Сообщается, что инцидент произошел на глазах родителей одной из девочек. По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка", - сообщает пресс-служба городского главка СК. Также по поводу информации о причинении телесных повреждений правоохранительными органами организовано проведение процессуальной проверки, ход и результаты которой поставлены прокуратурой Приморского района на контроль.
https://ria.ru/20250116/uchitel-1993983567.html
https://ria.ru/20241207/shkolnik-1987934805.html
санкт-петербург
приморский район
россия
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происшествия, санкт-петербург, приморский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге проверят информацию об избиении первоклассников учителем

Прокуратура и СК проверят информацию об избиении первоклассников в Петербурге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Организованы прокурорская и доследственная проверки по поводу информации об избиении первоклассников учителем в одной из школ в Петербурге, сообщают пресс-службы соответствующих ведомств.
"Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга организовала проверку по информации о применении недозволенных методов воспитания к ученикам одной из районных школ", - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
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Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям учителя и администрации образовательной организации, а также соблюдению законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
"В социальных сетях появилась информация о нанесении телесных повреждений первоклассникам учителем одной из школ Санкт-Петербурга. Сообщается, что инцидент произошел на глазах родителей одной из девочек. По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка", - сообщает пресс-служба городского главка СК.
Также по поводу информации о причинении телесных повреждений правоохранительными органами организовано проведение процессуальной проверки, ход и результаты которой поставлены прокуратурой Приморского района на контроль.
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