https://ria.ru/20250116/ovchinskiy-1993915284.html
Овчинский: в 2024 году эксперты ЕКЦ проанализировали более 200 участков
Овчинский: в 2024 году эксперты ЕКЦ проанализировали более 200 участков - РИА Новости, 16.01.2025
Овчинский: в 2024 году эксперты ЕКЦ проанализировали более 200 участков
Специалисты Единого контактного центра (ЕКЦ) градостроительного комплекса Москвы в 2024 году изучили земельные участки по запросу 234 человек, рассказал министр РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T11:00:00+03:00
2025-01-16T11:00:00+03:00
2025-01-16T11:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Специалисты Единого контактного центра (ЕКЦ) градостроительного комплекса Москвы в 2024 году изучили земельные участки по запросу 234 человек, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В ходе градостроительного анализа эксперты Единого контактного центра выясняют, какие виды разрешенного использования и предельные параметры разрешенного строительства установлены для земельного участка. Также специалисты изучают, находится ли он в границах зон с особыми условиями использования территории, и узнают, утверждены ли проекты планировки и межевания. Услуга стала доступна с марта 2022 года. С момента запуска ей воспользовались 469 застройщиков", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Единый контактный центр оказывает консультации застройщикам и гражданам с 2017 года. В заявке на анализ нужно указать кадастровый номер земельного участка и рассказать, как он будет использоваться. Аналитические материалы пришлют на адрес электронной почты в течение пяти рабочих дней.
https://ria.ru/20250115/ovchinskiy-1993747800.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в 2024 году эксперты ЕКЦ проанализировали более 200 участков
Овчинский: в 2024 году более 200 человек обратились в ЕКЦ за анализом участков
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Специалисты Единого контактного центра (ЕКЦ) градостроительного комплекса Москвы в 2024 году изучили земельные участки по запросу 234 человек, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В ходе градостроительного анализа эксперты Единого контактного центра выясняют, какие виды разрешенного использования и предельные параметры разрешенного строительства установлены для земельного участка. Также специалисты изучают, находится ли он в границах зон с особыми условиями использования территории, и узнают, утверждены ли проекты планировки и межевания. Услуга стала доступна с марта 2022 года. С момента запуска ей воспользовались 469 застройщиков", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Единый контактный центр оказывает консультации застройщикам и гражданам с 2017 года. В заявке на анализ нужно указать кадастровый номер земельного участка и рассказать, как он будет использоваться. Аналитические материалы пришлют на адрес электронной почты в течение пяти рабочих дней.