https://ria.ru/20250116/opasnost-1994089768.html

В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность

В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.01.2025

В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлялась на территориях Белгородской и Курской областей, сообщили власти регионов. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T21:44:00+03:00

2025-01-16T21:44:00+03:00

2025-01-16T21:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg

БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Ракетная опасность объявлялась на территориях Белгородской и Курской областей, сообщили власти регионов. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Оперштаб Курской области в Telegram-канале также сообщил об угрозе обстрела. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении оперштаба. Власти обоих регионов через 8 минут сообщили об отбое ракетной опасности.

https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html

курская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, белгородская область, вячеслав гладков