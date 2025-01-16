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В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность
В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.01.2025
В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлялась на территориях Белгородской и Курской областей, сообщили власти регионов. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T21:44:00+03:00
2025-01-16T21:44:00+03:00
2025-01-16T21:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Ракетная опасность объявлялась на территориях Белгородской и Курской областей, сообщили власти регионов. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Оперштаб Курской области в Telegram-канале также сообщил об угрозе обстрела. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении оперштаба. Власти обоих регионов через 8 минут сообщили об отбое ракетной опасности.
https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность
На территории Белгородской и Курской областей объявили ракетную опасность
БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Ракетная опасность объявлялась на территориях Белгородской и Курской областей, сообщили власти регионов.
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"Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Оперштаб Курской области в Telegram-канале также сообщил об угрозе обстрела.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении оперштаба.
Власти обоих регионов через 8 минут сообщили об отбое ракетной опасности.