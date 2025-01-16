https://ria.ru/20250116/navka-1994054774.html

Новогодние шоу на льду Татьяны Навки посетили более миллиона зрителей

Новогодние шоу на льду Татьяны Навки посетили более миллиона зрителей - РИА Новости, 16.01.2025

Новогодние шоу на льду Татьяны Навки посетили более миллиона зрителей

Новогодние спектакли на льду Татьяны Навки с участием олимпийских чемпионов с 14 декабря 2024 года по 14 января 2025 года посетили в общей сложности более... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T18:31:00+03:00

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москва

татьяна навка

спектакль

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новогодние спектакли на льду Татьяны Навки с участием олимпийских чемпионов с 14 декабря 2024 года по 14 января 2025 года посетили в общей сложности более миллиона зрителей, сообщает пресс-служба "Навка шоу". Так, в Москве состоялась премьера нового ледового шоу "Щелкунчик" (0+). В главных ролях выступали всемирно известные фигуристы: Татьяна Навка, Петр Чернышев, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Маргарита Дробязко и многие другие. С 20 декабря по 12 января шоу посмотрело более 300 тысяч человек. Еще свыше 115 тысяч зрителей посетили ледовый спектакль "Лебединое озеро" (0+) в Санкт-Петербурге, десятки тысяч человек посмотрели гастрольные шоу коллектива в Рязани, Туле, Ярославле и Сочи. Кроме того, в рамках проекта Московской области "Зима в Подмосковье" Татьяна Навка и Петр Чернышев представили спектакль "Новогодний самовар". Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Александра Степанова, Иван Букин и другие известные фигуристы выступили в 15 шоу в разных подмосковных парках. "Мы готовились ко всем шоу так, как никогда, мы придумали такое, что, казалось, будет невозможно реализовать. Но мы не просто справились, не только показали ледовые шоу на беспрецедентно высоком мировом уровне, но мы получили такую потрясающую отдачу от зрителей, такие теплые отзывы, слова любви и благодарности – именно это стало самой лучшей и самой ценной наградой за нашу работу", - приводится в сообщении комментарий режиссера и генерального продюсера шоу Татьяны Навки. Как отметили в пресс-службе, в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве с середины декабря до февраля запланировано всего 125 ледовых шоу по мотивам всемирно известных сказок.

https://rsport.ria.ru/20241230/schelkunchik-1992094636.html

https://rsport.ria.ru/20241217/navka-1989742141.html

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москва, татьяна навка, спектакль