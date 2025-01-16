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В Музей воды Москвы вернули уникальные экспонаты - РИА Новости, 20.01.2025
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07:52 16.01.2025 (обновлено: 17:42 20.01.2025)
https://ria.ru/20250116/muzej-1994669046.html
В Музей воды Москвы вернули уникальные экспонаты
В Музей воды Москвы вернули уникальные экспонаты - РИА Новости, 20.01.2025
В Музей воды Москвы вернули уникальные экспонаты
Уникальные экспонаты времен создания и развития систем водоснабжения столицы были возвращены в Музей воды АО "Мосводоканал" после реставрации, сообщается на... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-16T07:52:00+03:00
2025-01-20T17:42:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Уникальные экспонаты времен создания и развития систем водоснабжения столицы были возвращены в Музей воды АО "Мосводоканал" после реставрации, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Музей воды АО "Мосводоканал" после реставрации вернулись уникальные экспонаты времен создания и развития систем водоснабжения и водоотведения столицы. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди раритетов есть ценные для отрасли источники: альбомы "Краткое описание московского водопровода 1779–1811 гг., составленное инженером Зеге фон Лауренбергом" и "О преобразовании московского водопровода с 1826 года", подготовленный директором работ инженером-полковником П.С. Максимовым, а также карта "Проект преобразования Мытищинского водопровода. 1852 год" за подписью А.И. Дельвига и резолюцией департамента проектов и смет. "До реставрации издания находились в архиве Музея воды, но не были доступны для изучения и экспонирования. Со временем на них образовались загрязнения и пятна различного происхождения. Деформированные книжные блоки буквально распадались на отдельные листы. Бумага была с признаками деструкции и многочисленными утратами, изломами и разрывами, преимущественно по полям", - отметили на сайте. Кроме того, непростую миссию взяли на себя реставраторы Центральной библиотеки имени Н.А. Некрасова по возвращению посетителям Музея воды исторических альбомов и "Трудов водопроводных съездов" конца XIX - начала XX века со сведениями о водопроводах и системах канализации императорской России, процесс восстановления длился около года. Специалисты провели необходимые работы с учетом специфики каждого документа: они удаляли с книг пыль, расшивали и очищали листы от поверхностных загрязнений. Реставраторы столкнулись со сложностью - им нужно было удалить липкую ленту, неоднократно использованную ранее для починки книг. Клеевой подслой скотча глубоко вошел в структуру бумажной основы и образовал сквозные пятна. Помимо этого, листы книжных блоков промыли и подклеили. Утраты основы восполнили реставрационной бумагой, подобранной по цвету, толщине и фактуре. Разрывы совмещали по волокну и текстовым строкам с последующим укреплением. После прессования листы старинных альбомов сфальцевали и скомплектовали в книжный блок, затем сделали переплет. Для лучшей сохранности изготовили индивидуальные папки-футляры. Каждую страницу бережно защитили листом микалентной бумаги, подчеркивается на сайте. "Первый в России Музей воды открылся 31 год назад на территории самой первой в Москве канализационной насосной станции. В нем шесть залов, где хранится около 400 экспонатов. Здесь можно узнать все о становлении централизованной системы водоснабжения столицы, а также историю системы водоотведения", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240615/muzey-1953138980.html
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Россия, Москва, Мосводоканал
В Музей воды Москвы вернули уникальные экспонаты

В Музей воды вернули экспонаты времен создания и развития систем водоснабжения

© РИА Новости / Анастасия КамышниковаЭкспозиция в Музее воды
Экспозиция в Музее воды - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Анастасия Камышникова
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Уникальные экспонаты времен создания и развития систем водоснабжения столицы были возвращены в Музей воды АО "Мосводоканал" после реставрации, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Музей воды АО "Мосводоканал" после реставрации вернулись уникальные экспонаты времен создания и развития систем водоснабжения и водоотведения столицы. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что среди раритетов есть ценные для отрасли источники: альбомы "Краткое описание московского водопровода 1779–1811 гг., составленное инженером Зеге фон Лауренбергом" и "О преобразовании московского водопровода с 1826 года", подготовленный директором работ инженером-полковником П.С. Максимовым, а также карта "Проект преобразования Мытищинского водопровода. 1852 год" за подписью А.И. Дельвига и резолюцией департамента проектов и смет.
"До реставрации издания находились в архиве Музея воды, но не были доступны для изучения и экспонирования. Со временем на них образовались загрязнения и пятна различного происхождения. Деформированные книжные блоки буквально распадались на отдельные листы. Бумага была с признаками деструкции и многочисленными утратами, изломами и разрывами, преимущественно по полям", - отметили на сайте.
Кроме того, непростую миссию взяли на себя реставраторы Центральной библиотеки имени Н.А. Некрасова по возвращению посетителям Музея воды исторических альбомов и "Трудов водопроводных съездов" конца XIX - начала XX века со сведениями о водопроводах и системах канализации императорской России, процесс восстановления длился около года.
Специалисты провели необходимые работы с учетом специфики каждого документа: они удаляли с книг пыль, расшивали и очищали листы от поверхностных загрязнений. Реставраторы столкнулись со сложностью - им нужно было удалить липкую ленту, неоднократно использованную ранее для починки книг. Клеевой подслой скотча глубоко вошел в структуру бумажной основы и образовал сквозные пятна.
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Помимо этого, листы книжных блоков промыли и подклеили. Утраты основы восполнили реставрационной бумагой, подобранной по цвету, толщине и фактуре. Разрывы совмещали по волокну и текстовым строкам с последующим укреплением. После прессования листы старинных альбомов сфальцевали и скомплектовали в книжный блок, затем сделали переплет. Для лучшей сохранности изготовили индивидуальные папки-футляры. Каждую страницу бережно защитили листом микалентной бумаги, подчеркивается на сайте.
"Первый в России Музей воды открылся 31 год назад на территории самой первой в Москве канализационной насосной станции. В нем шесть залов, где хранится около 400 экспонатов. Здесь можно узнать все о становлении централизованной системы водоснабжения столицы, а также историю системы водоотведения", - добавляется в сообщении.
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