Рейтинг@Mail.ru
В Лос-Анджелесе жителям предоставят наборы для уборки мусора после пожаров - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/musor-1994087887.html
В Лос-Анджелесе жителям предоставят наборы для уборки мусора после пожаров
В Лос-Анджелесе жителям предоставят наборы для уборки мусора после пожаров - РИА Новости, 16.01.2025
В Лос-Анджелесе жителям предоставят наборы для уборки мусора после пожаров
Власти округа Лос-Анджелеса будут предоставлять жителям наборы для уборки мусора в сгоревших домах, а также психологическую помощь в борьбе с "эмоциональной... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T21:23:00+03:00
2025-01-16T21:23:00+03:00
в мире
лос-анджелес
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993586490_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_1fb2b57c2f7abfc8940181d25bd56fb8.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Власти округа Лос-Анджелеса будут предоставлять жителям наборы для уборки мусора в сгоревших домах, а также психологическую помощь в борьбе с "эмоциональной нагрузкой" после бушующих пожаров, информирует телеканал CNN со ссылкой на главу администрации округа Кэтрин Баргер. "Округ Лос-Анджелеса предоставит жителям инструменты, необходимые им для безопасного возвращения в то, что осталось от их домов, а также для просеивания мусора и поиска ценных вещей", - сообщает телеканал. По словам Баргер, эти инструменты будут включать в себя в том числе перчатки, защитные очки и наборы для уборки мусора. Она добавила, что поручила управлению по психическому здоровью быть на месте с гражданами, чтобы помочь с "эмоциональной нагрузкой" от возвращения туда, где когда-то стояли их дома. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
https://ria.ru/20250115/zaderzhanie-1993928535.html
https://ria.ru/20250114/delis-1993711020.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993586490_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_288f6f5acb74822802976e2a75d5372d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, лесные пожары в калифорнии в 2025 году, сша
В мире, Лос-Анджелес, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году, США
В Лос-Анджелесе жителям предоставят наборы для уборки мусора после пожаров

CNN: жители Лос-Анджелеса получат наборы для уборки мусора в сгоревших домах

© AP Photo / Jae C. HongТушение пожара в Лос-Анджелесе
Тушение пожара в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Тушение пожара в Лос-Анджелесе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Власти округа Лос-Анджелеса будут предоставлять жителям наборы для уборки мусора в сгоревших домах, а также психологическую помощь в борьбе с "эмоциональной нагрузкой" после бушующих пожаров, информирует телеканал CNN со ссылкой на главу администрации округа Кэтрин Баргер.
"Округ Лос-Анджелеса предоставит жителям инструменты, необходимые им для безопасного возвращения в то, что осталось от их домов, а также для просеивания мусора и поиска ценных вещей", - сообщает телеканал.
Пожар в строящемся жилом доме в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В США задержали еще двоих подозреваемых в поджогах в Лос-Анджелесе
15 января, 23:44
По словам Баргер, эти инструменты будут включать в себя в том числе перчатки, защитные очки и наборы для уборки мусора. Она добавила, что поручила управлению по психическому здоровью быть на месте с гражданами, чтобы помочь с "эмоциональной нагрузкой" от возвращения туда, где когда-то стояли их дома.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
Американская актриса Дэлис Карри - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Актриса Дэлис Карри погибла при пожаре в Лос-Анджелесе
14 января, 18:22
 
В миреЛос-АнджелесЛесные пожары в Калифорнии в 2025 годуСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала