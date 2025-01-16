https://ria.ru/20250116/musor-1994087887.html

В Лос-Анджелесе жителям предоставят наборы для уборки мусора после пожаров

В Лос-Анджелесе жителям предоставят наборы для уборки мусора после пожаров - РИА Новости, 16.01.2025

В Лос-Анджелесе жителям предоставят наборы для уборки мусора после пожаров

Власти округа Лос-Анджелеса будут предоставлять жителям наборы для уборки мусора в сгоревших домах, а также психологическую помощь в борьбе с "эмоциональной... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T21:23:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Власти округа Лос-Анджелеса будут предоставлять жителям наборы для уборки мусора в сгоревших домах, а также психологическую помощь в борьбе с "эмоциональной нагрузкой" после бушующих пожаров, информирует телеканал CNN со ссылкой на главу администрации округа Кэтрин Баргер. "Округ Лос-Анджелеса предоставит жителям инструменты, необходимые им для безопасного возвращения в то, что осталось от их домов, а также для просеивания мусора и поиска ценных вещей", - сообщает телеканал. По словам Баргер, эти инструменты будут включать в себя в том числе перчатки, защитные очки и наборы для уборки мусора. Она добавила, что поручила управлению по психическому здоровью быть на месте с гражданами, чтобы помочь с "эмоциональной нагрузкой" от возвращения туда, где когда-то стояли их дома. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.

https://ria.ru/20250115/zaderzhanie-1993928535.html

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в мире, лос-анджелес, лесные пожары в калифорнии в 2025 году, сша