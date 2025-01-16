https://ria.ru/20250116/moskva-1994670423.html

В Москве предупредили о гололедице

В Москве предупредили о гололедице - РИА Новости, 20.01.2025

В Москве предупредили о гололедице

Комплекс городского хозяйства Москвы посоветовал пешеходам и автомобилистам быть осторожными на улице и дорогах из-за прогнозируемой в четверг гололедицы. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-16T18:46:00+03:00

2025-01-16T18:46:00+03:00

2025-01-20T17:47:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы посоветовал пешеходам и автомобилистам быть осторожными на улице и дорогах из-за прогнозируемой в четверг гололедицы. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

https://ria.ru/20250116/moskva-1993979152.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва