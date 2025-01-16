https://ria.ru/20250116/moskva-1994670423.html
В Москве предупредили о гололедице
В Москве предупредили о гололедице - РИА Новости, 20.01.2025
В Москве предупредили о гололедице
Комплекс городского хозяйства Москвы посоветовал пешеходам и автомобилистам быть осторожными на улице и дорогах из-за прогнозируемой в четверг гололедицы. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-16T18:46:00+03:00
2025-01-16T18:46:00+03:00
2025-01-20T17:47:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы посоветовал пешеходам и автомобилистам быть осторожными на улице и дорогах из-за прогнозируемой в четверг гололедицы. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве предупредили о гололедице
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил об опасности гололедицы
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы посоветовал пешеходам и автомобилистам быть осторожными на улице и дорогах из-за прогнозируемой в четверг гололедицы.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.