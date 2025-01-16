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В Москве предупредили о гололедице - РИА Новости, 20.01.2025
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18:46 16.01.2025 (обновлено: 17:47 20.01.2025)
https://ria.ru/20250116/moskva-1994670423.html
В Москве предупредили о гололедице
В Москве предупредили о гололедице - РИА Новости, 20.01.2025
В Москве предупредили о гололедице
Комплекс городского хозяйства Москвы посоветовал пешеходам и автомобилистам быть осторожными на улице и дорогах из-за прогнозируемой в четверг гололедицы. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-16T18:46:00+03:00
2025-01-20T17:47:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы посоветовал пешеходам и автомобилистам быть осторожными на улице и дорогах из-за прогнозируемой в четверг гололедицы. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве предупредили о гололедице

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил об опасности гололедицы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСильные морозы в Москве
Сильные морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы посоветовал пешеходам и автомобилистам быть осторожными на улице и дорогах из-за прогнозируемой в четверг гололедицы.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
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