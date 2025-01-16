https://ria.ru/20250116/moskva-1993979152.html

В Москве подготовили более 40 мест для крещенских купаний

В Москве подготовили более 40 мест для крещенских купаний - РИА Новости, 16.01.2025

В Москве подготовили более 40 мест для крещенских купаний

В Москве подготовили 42 места для крещенских купаний, окунуться в них можно будет в течение суток – с 18.00 18 января до 18.00 19 января, сообщается на сайте... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T12:04:00+03:00

2025-01-16T12:04:00+03:00

2025-01-16T12:04:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Москве подготовили 42 места для крещенских купаний, окунуться в них можно будет в течение суток – с 18.00 18 января до 18.00 19 января, сообщается на сайте мэра и правительства. "Для желающих принять участие в крещенских купаниях в Москве будут открыты специально оборудованные площадки. В этом году специалисты комплекса городского хозяйства подготовили 42 места купаний, майны и купели, в разных административных округах… Окунуться можно будет в течение суток — начиная с 18.00 18 января. В 18.00 19 января площадки прекратят свою работу", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что семь мест для крещенских купаний расположены у водоемов в городских парках. Например, окунуться в ледяную воду можно будет в парке "Северное Тушино", зоне отдыха "Левобережье", в парке "Фили", в Воронцовском парке, ландшафтном парке "Митино", в музее-заповеднике "Царицыно". "Обеспечению безопасности крещенских купаний уделяется особое внимание, заранее была проведена большая подготовительная работа: водолазы и спасатели обследовали места купаний, к ним были обустроены удобные подходы. Организована вся необходимая инфраструктура — пункты обогрева и медпомощи, раздевалки и туалеты. В период проведения крещенских купаний в этих точках будут дежурить сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона. В этом году принято решение ввести дополнительное патрулирование на судах на воздушной подушке. Под контролем находятся возможные места несанкционированного купания, там также будут дежурить спасатели, чтобы не допустить происшествий на воде", - цитируют в сообщении заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Уточняется, что площадки для крещенских купаний появятся во всех административных округах столицы, кроме ЦАО и ЮВАО. Их адреса можно найти на карте городского проекта "Зима в Москве".

https://ria.ru/20250109/kreschenie-1922176486.html

https://ria.ru/20250108/zapret-1988146376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, цао, ювао (москва), петр бирюков