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ВС России нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в Курской области
ВС России нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.01.2025
ВС России нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 14 приграничных населённых пунктов Курской области, а также... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T13:33:00+03:00
2025-01-16T13:33:00+03:00
2025-01-16T13:33:00+03:00
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суджа
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 14 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила контратаку, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Горналь, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражена контратака противника", - говорится в сводке. Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах девяти населённых пунктов Курской области и шести - в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20250115/udar-1993819089.html
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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВС России нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в Курской области
Минобороны РФ: группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области