https://ria.ru/20250116/minoborony-1993993577.html

ВС России нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в Курской области

ВС России нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.01.2025

ВС России нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в Курской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 14 приграничных населённых пунктов Курской области, а также... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T13:33:00+03:00

2025-01-16T13:33:00+03:00

2025-01-16T13:33:00+03:00

курская область

россия

суджа

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 14 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила контратаку, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Горналь, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражена контратака противника", - говорится в сводке. Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнём артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах девяти населённых пунктов Курской области и шести - в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20250115/udar-1993819089.html

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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины