https://ria.ru/20250116/liksutov-1993968255.html

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" выпустили 2,78 миллиона карт "Тройка"

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" выпустили 2,78 миллиона карт "Тройка" - РИА Новости, 16.01.2025

Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" выпустили 2,78 миллиона карт "Тройка"

В Москве за год выпустили 2,78 миллиона полностью российских транспортных карт "Тройка" в ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил заместитель мэра Москвы в... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T11:00:00+03:00

2025-01-16T11:00:00+03:00

2025-01-16T11:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. В Москве за год выпустили 2,78 миллиона полностью российских транспортных карт "Тройка" в ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина наращиваем технологический суверенитет в критически важных отраслях промышленности. В декабре 2023 года все операции по выпуску транспортных карт "Тройка" локализовали в столице на площадке особой экономической зоны "Технополис Москва". За год с момента открытия производства компания выпустила 2,78 миллиона российских карт", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что новые карты соответствуют самым высоким требованиям безопасности и обеспечивают высокую степень защиты системы оплаты проезда.Производит карты "Тройка" компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" - "Микрон Секьюрити Принтинг". Компания является совместным предприятием завода "Микрон" и ГУП "Московский метрополитен"."Производственные мощности компаний полностью удовлетворяют потребности Москвы в бесконтактных картах. Ежегодно завод "Микрон" выпускает более 50 новых вариантов производимых изделий – микросхем, RFID-меток, транзисторов, стабилизаторов, усилителей. Достигать высоких показателей помогает модернизация и расширение производства – в 2024 году запущены новая линия по сборке микросхем в пластиковые корпуса, дополнительная линия сборки чип-модулей, а также новые участки сборки микросхем промышленного назначения", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он добавил, что такое активное развитие московских компаний ведется при поддержке столицы.Таким образом, данный проект – один из самых значимых в высокотехнологичном секторе производства.По словам генерального директора АО "Микрон" Гульнары Хасьяновой, более 11 миллионов карт "Тройка" было поставлено с 2022 года на отечественных микросхемах Микрона. В 2023 году при поддержке города Микрон стал выпускать полностью российскую "Тройку".Кроме того, предприятия-резиденты ОЭЗ Москвы получают значительные налоговые льготы и таможенные преференции, из-за чего компании могут больше вкладываться в свои производства.Генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев подчеркнул, что резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов на 10 лет. Также налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 20. Кроме того, резиденты освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования.

https://ria.ru/20250113/liksutov-1993433752.html

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москва, анатолий гарбузов