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Путин и Пезешкиан в Москве обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Путин и Пезешкиан в Москве обсудят ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.01.2025

Путин и Пезешкиан в Москве обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан на встрече в Москве в пятницу, как ожидается, обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T20:51:00+03:00

2025-01-16T20:51:00+03:00

2025-01-16T21:31:00+03:00

москва

в мире

ближний восток

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масуд пезешкиан

владимир путин

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан на встрече в Москве в пятницу, как ожидается, обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта, сообщила пресс-служба президента РФ."Ожидается, что на предстоящих переговорах на высшем уровне будут затронуты ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес. В их числе – развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта, в Закавказье, положение дел вокруг иранской ядерной программы и другие", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250115/oruzhie-1993759744.html

москва

ближний восток

россия

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