Рейтинг@Mail.ru
Путин и Пезешкиан в Москве обсудят ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 16.01.2025 (обновлено: 21:31 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/kreml-1994083300.html
Путин и Пезешкиан в Москве обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и Пезешкиан в Москве обсудят ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.01.2025
Путин и Пезешкиан в Москве обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан на встрече в Москве в пятницу, как ожидается, обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T20:51:00+03:00
2025-01-16T21:31:00+03:00
москва
в мире
ближний восток
россия
масуд пезешкиан
владимир путин
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818716340_0:111:3127:1870_1920x0_80_0_0_9315cab8ab7f799583fe7eadb4fd7968.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан на встрече в Москве в пятницу, как ожидается, обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта, сообщила пресс-служба президента РФ."Ожидается, что на предстоящих переговорах на высшем уровне будут затронуты ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес. В их числе – развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта, в Закавказье, положение дел вокруг иранской ядерной программы и другие", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250115/oruzhie-1993759744.html
москва
ближний восток
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818716340_398:0:3127:2047_1920x0_80_0_0_682f9d98010240554d950d76780f4d9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, в мире, ближний восток, россия, масуд пезешкиан, владимир путин, иран
Москва, В мире, Ближний Восток, Россия, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Иран
Путин и Пезешкиан в Москве обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Кремль: Путин и Пезешкиан в Москве обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан на встрече в Москве в пятницу, как ожидается, обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта, сообщила пресс-служба президента РФ.
"Ожидается, что на предстоящих переговорах на высшем уровне будут затронуты ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес. В их числе – развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта, в Закавказье, положение дел вокруг иранской ядерной программы и другие", - сообщили в пресс-службе.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Пезешкиан заявил, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия
15 января, 04:34
 
МоскваВ миреБлижний ВостокРоссияМасуд ПезешкианВладимир ПутинИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала