Рейтинг@Mail.ru
Делегация из КНР прибыла в Вологодскую область - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
19:26 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/knr-1994062632.html
Делегация из КНР прибыла в Вологодскую область
Делегация из КНР прибыла в Вологодскую область - РИА Новости, 16.01.2025
Делегация из КНР прибыла в Вологодскую область
Вологодскую область посетила делегация из Китайской Народной Республики, в состав которой вошли представители компании по производству и поставке лифтового... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:26:00+03:00
2025-01-16T19:26:00+03:00
вологодская область
вологодская область
россия
георгий филимонов
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Вологодскую область посетила делегация из Китайской Народной Республики, в состав которой вошли представители компании по производству и поставке лифтового оборудования, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Он уточнил, что соглашение с данной компанией было подписано в рамках проведения "Дней Вологодской области в Китае". "Члены областного правительства и китайские делегаты побывали на площадках, где планируется разместить завод по производству лифтового оборудования, и обсудили перспективы реализации проекта. Переходим от слов к конкретным действиям, ускоряем темп развития экономики Вологодчины. Вместе расширяем межрегиональные связи и укрепляем партнерские отношения, чтобы повысить инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность наших регионов", – сказал Филимонов. В частности, завод по производству лифтового оборудования запланировано построить на территории особой экономической зоны вблизи поселка Лесково Вологодского округа. Удобное расположение предприятия с точки зрения логистики позволит, в том числе, обслуживать два крупнейших мегаполиса России: Санкт-Петербург и Москву. Общий объем инвестиций, необходимый для реализации проекта, составляет 10 миллионов долларов США. Предполагается, что производство будет выпускать около пяти тысяч лифтовых кабин в год и позволит создать 120 новых рабочих мест. Потребность Вологодской области в лифтовых кабинах очень высока: сейчас на территории региона эксплуатируются более 1100 лифтов старше 25 лет. В прошлом году удалось заменить 237 лифтовых кабин в многоквартирных домах Вологды и Череповца по губернаторской программе "Новые лифты". В пресс-службе правительства региона напомнили, что всего в рамках "Дней Вологодской области в Китае" представители региона заключили с китайскими инвесторами 15 соглашений на общую сумму 29 миллионов долларов США. За время форума прошло 1025 встреч, в формате B2B вологодские организации встретились с 481 китайской компанией.
https://ria.ru/20250116/zhestyannikov-1994049210.html
https://ria.ru/20250114/zhestyannikov-1993708955.html
вологодская область
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, россия, георгий филимонов, китай
Вологодская область, Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов, Китай
Делегация из КНР прибыла в Вологодскую область

В Вологодскую область прибыла делегация из Китайской Народной Республики

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Вологодскую область посетила делегация из Китайской Народной Республики, в состав которой вошли представители компании по производству и поставке лифтового оборудования, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
Он уточнил, что соглашение с данной компанией было подписано в рамках проведения "Дней Вологодской области в Китае".
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Жестянников: в Заксобрании обсудили реставрацию объектов культнаследия
Вчера, 17:48
"Члены областного правительства и китайские делегаты побывали на площадках, где планируется разместить завод по производству лифтового оборудования, и обсудили перспективы реализации проекта. Переходим от слов к конкретным действиям, ускоряем темп развития экономики Вологодчины. Вместе расширяем межрегиональные связи и укрепляем партнерские отношения, чтобы повысить инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность наших регионов", – сказал Филимонов.
В частности, завод по производству лифтового оборудования запланировано построить на территории особой экономической зоны вблизи поселка Лесково Вологодского округа. Удобное расположение предприятия с точки зрения логистики позволит, в том числе, обслуживать два крупнейших мегаполиса России: Санкт-Петербург и Москву.
Общий объем инвестиций, необходимый для реализации проекта, составляет 10 миллионов долларов США. Предполагается, что производство будет выпускать около пяти тысяч лифтовых кабин в год и позволит создать 120 новых рабочих мест.
Потребность Вологодской области в лифтовых кабинах очень высока: сейчас на территории региона эксплуатируются более 1100 лифтов старше 25 лет. В прошлом году удалось заменить 237 лифтовых кабин в многоквартирных домах Вологды и Череповца по губернаторской программе "Новые лифты".
В пресс-службе правительства региона напомнили, что всего в рамках "Дней Вологодской области в Китае" представители региона заключили с китайскими инвесторами 15 соглашений на общую сумму 29 миллионов долларов США. За время форума прошло 1025 встреч, в формате B2B вологодские организации встретились с 481 китайской компанией.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Жестянников: особая задача - всесторонняя поддержка бойцов СВО
14 января, 18:08
 
Вологодская областьВологодская областьРоссияГеоргий ФилимоновКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала