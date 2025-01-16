Делегация из КНР прибыла в Вологодскую область
В Вологодскую область прибыла делегация из Китайской Народной Республики
Флаги КНР и России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Вологодскую область посетила делегация из Китайской Народной Республики, в состав которой вошли представители компании по производству и поставке лифтового оборудования, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
Он уточнил, что соглашение с данной компанией было подписано в рамках проведения "Дней Вологодской области в Китае".
"Члены областного правительства и китайские делегаты побывали на площадках, где планируется разместить завод по производству лифтового оборудования, и обсудили перспективы реализации проекта. Переходим от слов к конкретным действиям, ускоряем темп развития экономики Вологодчины. Вместе расширяем межрегиональные связи и укрепляем партнерские отношения, чтобы повысить инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность наших регионов", – сказал Филимонов.
В частности, завод по производству лифтового оборудования запланировано построить на территории особой экономической зоны вблизи поселка Лесково Вологодского округа. Удобное расположение предприятия с точки зрения логистики позволит, в том числе, обслуживать два крупнейших мегаполиса России: Санкт-Петербург и Москву.
Общий объем инвестиций, необходимый для реализации проекта, составляет 10 миллионов долларов США. Предполагается, что производство будет выпускать около пяти тысяч лифтовых кабин в год и позволит создать 120 новых рабочих мест.
В пресс-службе правительства региона напомнили, что всего в рамках "Дней Вологодской области в Китае" представители региона заключили с китайскими инвесторами 15 соглашений на общую сумму 29 миллионов долларов США. За время форума прошло 1025 встреч, в формате B2B вологодские организации встретились с 481 китайской компанией.
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