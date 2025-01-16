https://ria.ru/20250116/knr-1994062632.html

Делегация из КНР прибыла в Вологодскую область

Делегация из КНР прибыла в Вологодскую область - РИА Новости, 16.01.2025

Делегация из КНР прибыла в Вологодскую область

Вологодскую область посетила делегация из Китайской Народной Республики, в состав которой вошли представители компании по производству и поставке лифтового... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T19:26:00+03:00

2025-01-16T19:26:00+03:00

2025-01-16T19:26:00+03:00

вологодская область

вологодская область

россия

георгий филимонов

китай

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Вологодскую область посетила делегация из Китайской Народной Республики, в состав которой вошли представители компании по производству и поставке лифтового оборудования, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Он уточнил, что соглашение с данной компанией было подписано в рамках проведения "Дней Вологодской области в Китае". "Члены областного правительства и китайские делегаты побывали на площадках, где планируется разместить завод по производству лифтового оборудования, и обсудили перспективы реализации проекта. Переходим от слов к конкретным действиям, ускоряем темп развития экономики Вологодчины. Вместе расширяем межрегиональные связи и укрепляем партнерские отношения, чтобы повысить инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность наших регионов", – сказал Филимонов. В частности, завод по производству лифтового оборудования запланировано построить на территории особой экономической зоны вблизи поселка Лесково Вологодского округа. Удобное расположение предприятия с точки зрения логистики позволит, в том числе, обслуживать два крупнейших мегаполиса России: Санкт-Петербург и Москву. Общий объем инвестиций, необходимый для реализации проекта, составляет 10 миллионов долларов США. Предполагается, что производство будет выпускать около пяти тысяч лифтовых кабин в год и позволит создать 120 новых рабочих мест. Потребность Вологодской области в лифтовых кабинах очень высока: сейчас на территории региона эксплуатируются более 1100 лифтов старше 25 лет. В прошлом году удалось заменить 237 лифтовых кабин в многоквартирных домах Вологды и Череповца по губернаторской программе "Новые лифты". В пресс-службе правительства региона напомнили, что всего в рамках "Дней Вологодской области в Китае" представители региона заключили с китайскими инвесторами 15 соглашений на общую сумму 29 миллионов долларов США. За время форума прошло 1025 встреч, в формате B2B вологодские организации встретились с 481 китайской компанией.

https://ria.ru/20250116/zhestyannikov-1994049210.html

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вологодская область

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вологодская область, россия, георгий филимонов, китай