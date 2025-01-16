По делу об убийстве генерала Кириллова задержали еще двух человек
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. По делу об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержали Батухана Точиева и Рамазана Падиева, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
"С учетом собранных доказательств Точиев и Падиев задержаны, им предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой (пункт "б" части третей статьи 205 УК России), перед судом возбуждены ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу", — рассказала собеседница агентства.
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По ее словам, задержанные арендовали исполнителю Ахмаджону Курбонову комнату в хостеле в Подмосковье, где тот должен был отсидеться после теракта, но был схвачен на пути к своему убежищу.
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"Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются заказчики и организаторы теракта, а также все причастные к его подготовке и осуществлению лица", — подчеркнула Петренко.
Представитель СК добавила, что фигуранты действовали по указке куратора, личность которого предстоит определить.
Позднее Басманный суд Москвы арестовал Точиева и Падиева до 17 февраля.
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Убийство генерала Кириллова
Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.
Убийство произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По данным СК, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого Ахмаджона Курбонова, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
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