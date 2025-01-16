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Киев разочарован премьером Британии, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2025
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09:04 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/kiev-1993952705.html
Киев разочарован премьером Британии, пишут СМИ
Киев разочарован премьером Британии, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2025
Киев разочарован премьером Британии, пишут СМИ
Украинские власти разочарованы "осторожным" подходом премьера Британии Кира Стармера к помощи Украине, британский лидер, в свою очередь, надеется укрепить свою... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T09:04:00+03:00
2025-01-16T09:04:00+03:00
в мире
украина
россия
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кир стармер
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Украинские власти разочарованы "осторожным" подходом премьера Британии Кира Стармера к помощи Украине, британский лидер, в свою очередь, надеется укрепить свою репутацию "защитника" страны объявлением о выделении нового пакета помощи, которое он намерен сделать в ходе визита в Киев в четверг, передает агентство Блумберг. Ранее газета Guardian сообщила, что Кир Стармер в первый раз на посту премьера Британии прибыл с визитом на Украину, где собирается подписать с ней соглашение о "столетнем партнерстве". Как отмечает агентство, после прихода Стармера к власти в Британии, администрация Владимира Зеленского и ее сторонники стали все больше беспокоиться о более осторожном подходе Лондона. "Официальные лица, близкие к Зеленскому, в частном порядке выражали разочарование в Стармере в течение нескольких месяцев и считают, что он следовал более осторожному подходу уходящего президента США Джо Байдена, а не подталкивал союзников дать Украине то, что ей нужно", - сообщает Блумберг. Также, как сообщает агентство, команда Зеленского задавалась вопросом, почему у Стармера, в отличие от его предшественников на посту британского премьера, ушло так много времени, чтобы приехать на Украину. "Стармер будет надеяться, что пакет помощи, о котором он должен объявить в четверг, укрепит его репутацию защитника Украины", - передает агентство. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250107/mask-1992707062.html
https://ria.ru/20250115/zelenskij-1993916644.html
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в мире, украина, россия, сша, кир стармер, владимир зеленский, джо байден, нато
В мире, Украина, Россия, США, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО
Киев разочарован премьером Британии, пишут СМИ

Bloomberg: Киев разочарован осторожным подходом премьера Британии к Украине

© AP Photo / Henry NichollsКир Стармер и Владимир Зеленский
Кир Стармер и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Кир Стармер и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Украинские власти разочарованы "осторожным" подходом премьера Британии Кира Стармера к помощи Украине, британский лидер, в свою очередь, надеется укрепить свою репутацию "защитника" страны объявлением о выделении нового пакета помощи, которое он намерен сделать в ходе визита в Киев в четверг, передает агентство Блумберг.
Ранее газета Guardian сообщила, что Кир Стармер в первый раз на посту премьера Британии прибыл с визитом на Украину, где собирается подписать с ней соглашение о "столетнем партнерстве".
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Как отмечает агентство, после прихода Стармера к власти в Британии, администрация Владимира Зеленского и ее сторонники стали все больше беспокоиться о более осторожном подходе Лондона.
"Официальные лица, близкие к Зеленскому, в частном порядке выражали разочарование в Стармере в течение нескольких месяцев и считают, что он следовал более осторожному подходу уходящего президента США Джо Байдена, а не подталкивал союзников дать Украине то, что ей нужно", - сообщает Блумберг.
Также, как сообщает агентство, команда Зеленского задавалась вопросом, почему у Стармера, в отличие от его предшественников на посту британского премьера, ушло так много времени, чтобы приехать на Украину.
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"Стармер будет надеяться, что пакет помощи, о котором он должен объявить в четверг, укрепит его репутацию защитника Украины", - передает агентство.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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