https://ria.ru/20250116/kiev-1993952705.html

Киев разочарован премьером Британии, пишут СМИ

Киев разочарован премьером Британии, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2025

Киев разочарован премьером Британии, пишут СМИ

Украинские власти разочарованы "осторожным" подходом премьера Британии Кира Стармера к помощи Украине, британский лидер, в свою очередь, надеется укрепить свою... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T09:04:00+03:00

2025-01-16T09:04:00+03:00

2025-01-16T09:04:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

кир стармер

владимир зеленский

джо байден

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977556893_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f30566258a8be7ea6859f6543500caa.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Украинские власти разочарованы "осторожным" подходом премьера Британии Кира Стармера к помощи Украине, британский лидер, в свою очередь, надеется укрепить свою репутацию "защитника" страны объявлением о выделении нового пакета помощи, которое он намерен сделать в ходе визита в Киев в четверг, передает агентство Блумберг. Ранее газета Guardian сообщила, что Кир Стармер в первый раз на посту премьера Британии прибыл с визитом на Украину, где собирается подписать с ней соглашение о "столетнем партнерстве". Как отмечает агентство, после прихода Стармера к власти в Британии, администрация Владимира Зеленского и ее сторонники стали все больше беспокоиться о более осторожном подходе Лондона. "Официальные лица, близкие к Зеленскому, в частном порядке выражали разочарование в Стармере в течение нескольких месяцев и считают, что он следовал более осторожному подходу уходящего президента США Джо Байдена, а не подталкивал союзников дать Украине то, что ей нужно", - сообщает Блумберг. Также, как сообщает агентство, команда Зеленского задавалась вопросом, почему у Стармера, в отличие от его предшественников на посту британского премьера, ушло так много времени, чтобы приехать на Украину. "Стармер будет надеяться, что пакет помощи, о котором он должен объявить в четверг, укрепит его репутацию защитника Украины", - передает агентство. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250107/mask-1992707062.html

https://ria.ru/20250115/zelenskij-1993916644.html

https://ria.ru/20250116/poroshenko-1993939313.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, кир стармер, владимир зеленский, джо байден, нато