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Порядка двух тысяч соцконтрактов заключат в Карачаево-Черкесии в 2025 году - РИА Новости, 16.01.2025
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11:33 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/kchr-1993974931.html
Порядка двух тысяч соцконтрактов заключат в Карачаево-Черкесии в 2025 году
Порядка двух тысяч соцконтрактов заключат в Карачаево-Черкесии в 2025 году - РИА Новости, 16.01.2025
Порядка двух тысяч соцконтрактов заключат в Карачаево-Черкесии в 2025 году
Более 420 миллионов рублей на заключение свыше 1,9 тысячи социальных контрактов планируют выделить жителям Карачаево-Черкесии в 2025 году, сообщил глава... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T11:33:00+03:00
2025-01-16T11:33:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 420 миллионов рублей на заключение свыше 1,9 тысячи социальных контрактов планируют выделить жителям Карачаево-Черкесии в 2025 году, сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. "Помощь доступна малоимущим семьям и гражданам республики, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Соцконтракт будет предоставляться не только на открытие собственного дела, но и направлен на переобучение и поиск работы, развитие личного подсобного хозяйства, преодоление материальных трудностей", - написал Темрезов. На территории региона государственная соцпомощь в виде социального контракта стала доступна с 2021 года. Она помогла за это время обрести самостоятельные источники дохода более 6,5 тысячи семьям республики. Численность жителей региона, которых охватила данная помощь, составила около 25 тысяч. Глава региона также добавил, что повышение качества жизни и благополучия семей является приоритетом для Карачаево-Черкесии в этом году. Кроме того, также приоритетом является общенациональная задача, которую поставил для всех уровней власти президент РФ Владимир Путин на ближайшие годы. В 2025 году реализация социальной помощи в регионе пройдет в рамках нового нацпроекта "Семья", разработанного по поручению президента РФ.
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Порядка двух тысяч соцконтрактов заключат в Карачаево-Черкесии в 2025 году

Жители КЧР получат более 420 млн рублей на заключение 1,9 тысячи соцконтрактов

© Фото : Рашид Темрезов/ВКонтактеГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Рашид Темрезов/ВКонтакте
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 420 миллионов рублей на заключение свыше 1,9 тысячи социальных контрактов планируют выделить жителям Карачаево-Черкесии в 2025 году, сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.
"Помощь доступна малоимущим семьям и гражданам республики, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Соцконтракт будет предоставляться не только на открытие собственного дела, но и направлен на переобучение и поиск работы, развитие личного подсобного хозяйства, преодоление материальных трудностей", - написал Темрезов.
На территории региона государственная соцпомощь в виде социального контракта стала доступна с 2021 года. Она помогла за это время обрести самостоятельные источники дохода более 6,5 тысячи семьям республики. Численность жителей региона, которых охватила данная помощь, составила около 25 тысяч.
Глава региона также добавил, что повышение качества жизни и благополучия семей является приоритетом для Карачаево-Черкесии в этом году. Кроме того, также приоритетом является общенациональная задача, которую поставил для всех уровней власти президент РФ Владимир Путин на ближайшие годы.
В 2025 году реализация социальной помощи в регионе пройдет в рамках нового нацпроекта "Семья", разработанного по поручению президента РФ.
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