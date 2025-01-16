https://ria.ru/20250116/kaliningrad-1994063424.html
В Калининграде автомобиль врезался в остановку
В Калининграде автомобиль врезался в остановку - РИА Новости, 16.01.2025
В Калининграде автомобиль врезался в остановку
Автомобиль Dodge врезался в остановку общественного транспорта в Калининграде, пострадала женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:28:00+03:00
2025-01-16T19:28:00+03:00
2025-01-16T19:35:00+03:00
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 16 янв — РИА Новости. Автомобиль Dodge врезался в остановку общественного транспорта в Калининграде, пострадала женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД. "В Калининграде полицейские работают на месте ДТП на улице Интернациональной... По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Dodge, не справившись с управлением, выехал на тротуар, после чего допустил наезд на ожидавшую общественный транспорт женщину и остановочный комплекс. В результате ДТП 49-летняя пострадавшая была госпитализирована с травмами", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, авто, калининград, россия
Происшествия, Авто, Калининград, Россия
В Калининграде автомобиль врезался в остановку
В Калининграде автомобиль врезался в остановку, пострадала женщина