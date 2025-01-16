https://ria.ru/20250116/ispaniya-1994091133.html

В Испании обезвредили мужчину, нападавшего с ножами на прохожих

В Испании обезвредили мужчину, нападавшего с ножами на прохожих - РИА Новости, 16.01.2025

В Испании обезвредили мужчину, нападавшего с ножами на прохожих

Полиция в Испании нейтрализовала вооруженного двумя ножами мужчину, который нападал на прохожих в городе Торренте в провинции Валенсия. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T22:03:00+03:00

2025-01-16T22:03:00+03:00

2025-01-16T22:03:00+03:00

в мире

испания

валенсия (область)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839751770_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b7f9a76e118eeb33acab0edfb1da95c6.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Полиция в Испании нейтрализовала вооруженного двумя ножами мужчину, который нападал на прохожих в городе Торренте в провинции Валенсия. "Мужчина напал на полицейских, прибывших на вызов, и они были вынуждены задержать его, применив табельное оружие", - говорится в заявлении правоохранителей. Нападавший был ранен и доставлен в больницу. Сообщается, что он в сознании.

https://ria.ru/20250116/gimnaziya-1994028424.html

испания

валенсия (область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, испания, валенсия (область)