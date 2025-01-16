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В Испании обезвредили мужчину, нападавшего с ножами на прохожих - РИА Новости, 16.01.2025
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22:03 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/ispaniya-1994091133.html
В Испании обезвредили мужчину, нападавшего с ножами на прохожих
В Испании обезвредили мужчину, нападавшего с ножами на прохожих - РИА Новости, 16.01.2025
В Испании обезвредили мужчину, нападавшего с ножами на прохожих
Полиция в Испании нейтрализовала вооруженного двумя ножами мужчину, который нападал на прохожих в городе Торренте в провинции Валенсия. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T22:03:00+03:00
2025-01-16T22:03:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Полиция в Испании нейтрализовала вооруженного двумя ножами мужчину, который нападал на прохожих в городе Торренте в провинции Валенсия. "Мужчина напал на полицейских, прибывших на вызов, и они были вынуждены задержать его, применив табельное оружие", - говорится в заявлении правоохранителей. Нападавший был ранен и доставлен в больницу. Сообщается, что он в сознании.
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в мире, испания, валенсия (область)
В мире, Испания, Валенсия (область)
В Испании обезвредили мужчину, нападавшего с ножами на прохожих

Полиция в Валенсии обезвредила мужчину, нападавшего с двумя ножами на прохожих

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Полиция в Испании нейтрализовала вооруженного двумя ножами мужчину, который нападал на прохожих в городе Торренте в провинции Валенсия.
"Мужчина напал на полицейских, прибывших на вызов, и они были вынуждены задержать его, применив табельное оружие", - говорится в заявлении правоохранителей.
Нападавший был ранен и доставлен в больницу. Сообщается, что он в сознании.
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