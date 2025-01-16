https://ria.ru/20250116/infrastruktura-1993954044.html
В Полтавской области поразили энергетическую инфраструктуру
В Полтавской области поразили энергетическую инфраструктуру - РИА Новости, 16.01.2025
В Полтавской области поразили энергетическую инфраструктуру
Энергетическая инфраструктура повреждена в Полтавской области Украины, сообщили в четверг в областной военной администрации. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T09:14:00+03:00
2025-01-16T09:14:00+03:00
2025-01-16T09:14:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в Полтавской области Украины, сообщили в четверг в областной военной администрации. "Обломками беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура на территории области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Полтавской областной военной администрации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, полтавская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Полтавская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Полтавской области поразили энергетическую инфраструктуру
ВС России нанесли удар по энергетической инфраструктуре в Полтавской области