https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1994092076.html
В Гренландии призвали не отказываться от сотрудничества с Россией
В Гренландии призвали не отказываться от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 16.01.2025
В Гренландии призвали не отказываться от сотрудничества с Россией
Для Гренландии нет смысла отказываться от сотрудничества с Россией, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, тем более что остров хочет стать РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T22:21:00+03:00
2025-01-16T22:21:00+03:00
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НУУК (Гренландия), 16 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Для Гренландии нет смысла отказываться от сотрудничества с Россией, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, тем более что остров хочет стать страной-членом ООН, заявил РИА Новости депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова (до 2021 года) Пеле Броберг."Что ж, мы хотим быть членами ООН, можете ли вы быть таким и сказать постоянному члену Совета безопасности: "Я не хочу с вами работать?" Это не имеет смысла", - сказал Броберг.
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гренландия, россия, оон, в мире
Гренландия, Россия, ООН, В мире
В Гренландии призвали не отказываться от сотрудничества с Россией
Экс-глава МИД Гренландии: острову нет смысла отказываться от связей с Россией