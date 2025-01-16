Рейтинг@Mail.ru
В Гренландии призвали не отказываться от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:21 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1994092076.html
В Гренландии призвали не отказываться от сотрудничества с Россией
В Гренландии призвали не отказываться от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 16.01.2025
В Гренландии призвали не отказываться от сотрудничества с Россией
Для Гренландии нет смысла отказываться от сотрудничества с Россией, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, тем более что остров хочет стать РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T22:21:00+03:00
2025-01-16T22:21:00+03:00
гренландия
россия
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993959462_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_e0373c6907f3ffaeb9a22c910981335b.jpg
НУУК (Гренландия), 16 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Для Гренландии нет смысла отказываться от сотрудничества с Россией, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, тем более что остров хочет стать страной-членом ООН, заявил РИА Новости депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова (до 2021 года) Пеле Броберг."Что ж, мы хотим быть членами ООН, можете ли вы быть таким и сказать постоянному члену Совета безопасности: "Я не хочу с вами работать?" Это не имеет смысла", - сказал Броберг.
https://ria.ru/20250116/daniya-1994055437.html
гренландия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993959462_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7922e75c5f1fb195ce12c45417145d28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гренландия, россия, оон, в мире
Гренландия, Россия, ООН, В мире
В Гренландии призвали не отказываться от сотрудничества с Россией

Экс-глава МИД Гренландии: острову нет смысла отказываться от связей с Россией

© РИА НовостиГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости
Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НУУК (Гренландия), 16 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Для Гренландии нет смысла отказываться от сотрудничества с Россией, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, тем более что остров хочет стать страной-членом ООН, заявил РИА Новости депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова (до 2021 года) Пеле Броберг.
"Что ж, мы хотим быть членами ООН, можете ли вы быть таким и сказать постоянному члену Совета безопасности: "Я не хочу с вами работать?" Это не имеет смысла", - сказал Броберг.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Дания планирует построить военную авиабазу в Гренландии
Вчера, 18:39
 
ГренландияРоссияООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала