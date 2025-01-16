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В Словакии студент с ножом напал на гимназию
В Словакии студент с ножом напал на гимназию - РИА Новости, 16.01.2025
В Словакии студент с ножом напал на гимназию
Студент с ножом напал на гимназию в словацком городе Спишска Стара Вес, есть погибшие, сообщил телеканал ТА3. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T16:19:00+03:00
2025-01-16T16:19:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 16 янв — РИА Новости. Студент с ножом напал на гимназию в словацком городе Спишска Стара Вес, есть погибшие, сообщил телеканал ТА3."По подтвержденным на этот момент данным, в результате инцидента как минимум двое погибших, — говорится в публикации.Телеканал Markíza уточнил, что погибли заместитель директора и студентка. Еще один человек находится в критическом состоянии.По данным местной полиции, нападавший пытался скрыться, но вскоре его задержали. Злоумышленником оказался 18-летний студент учебного заведения, где произошло ЧП. Предположительно, он напал с ножом на педагога и двух учащихся.
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