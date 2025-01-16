https://ria.ru/20250116/festival-1994066661.html

Участники СВО выступят на фестивале авторской песни "Покровский собор"

Участники СВО выступят на фестивале авторской песни "Покровский собор" - РИА Новости, 16.01.2025

Участники СВО выступят на фестивале авторской песни "Покровский собор"

Участники специальной военной операции примут участие в фестивале авторской песни "Покровский собор", который пройдет в Гостином дворе в Москве 18-19 января, в... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T19:35:00+03:00

2025-01-16T19:35:00+03:00

2025-01-16T19:35:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Участники специальной военной операции примут участие в фестивале авторской песни "Покровский собор", который пройдет в Гостином дворе в Москве 18-19 января, в дни празднования Крещения Господня, рассказал художественный руководитель фестиваля Алексей Витаков. "Были заявки от участников СВО, их было достаточно много, особенно в секции поэзии. Это ребята, которые уже отслужили и не могут вернуться по ранению. И будут ребята, которые приедут оттуда, выступят и вернутся обратно", - сказал Витаков на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня". По его словам, на фестиваль поступило более тысячи заявок из 80 регионов России, а также из Казахстана, Белоруссии, Северной Осетии, Абхазии и Сербии. Двухдневный музыкальный марафон в московском Гостином дворе посетят, как ожидается, более 10 тысяч участников и зрителей.Победитель фестиваля определится 19 января. За первое место вручат 350 тысяч рублей, приз за второе место - 250 тысяч рублей, за третье место (обоим полуфиналистам, не вышедшим в финал) - по 100 тысяч рублей, за четвертьфинал (четырем участникам, не прошедшим в полуфинал) - по 50 тысяч рублей. Жюри "Покровского собора" возглавляет вице-президент Ассоциации бардов России, мэтр авторской песни Александр Мирзаян. В составе жюри: народный артист России Вячеслав Малежик, поэт Александр Шаганов, президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук и другие. "В эстрадной песне не хватает глубины, которая свойственна бардовской песне. Сочинение бардовской песни - это всегда исповедальность, внутренние откровения, то, чего нет в современной эстраде под названием шоу-бизнес, ориентированного на бизнес... Один из постулатов искусства "развлекая, поучай" на сегодняшний день звучит как "развлекая, зарабатывай". И очень многим артистам имело бы смысл обратиться к предыдущим поколениям бардов и сегодняшним за примером исповедальности и искренности", - сказал Шаганов. Народный артист России Дмитрий Певцов отметил, что последние годы он глубоко озабочен содержанием эстрадных песен. "То, что выходит в общественное пространство, очень часто не связано ни с мыслью, ни с сердцем, ни с душой, ни с любовью, в том числе и к родине. Авторское песня - это прекрасное исключение, которое несет смыслы и сеет радость, надежду", - сказал Певцов. Продюсер, сценарист кино и телевидения Илья Бачурин отметил, что из бардовской песни приходят новые смыслы, то чего не хватает "пластмассовому продукту". "Сегодня не может не появится новая песня, которая душу в клочья рвет у тех кто ее слушает", - сказал Бачурин.В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы, презентации, выступление группы "ПЕВЦОВЪ-ОРКЕСТР". В кинозале Гостиного двора будут демонстрироваться короткометражные фильмы киноальманаха "Вслух!". В театральном зале состоится показ спектаклей по пьесам современных классиков. В зале Белоруссии гости фестиваля смогут познакомиться с различными певческими, танцевальными и кулинарными традициями. Особое место на V "Покровском соборе" займет экспозиция, посвященная 80-летию Победы.

https://ria.ru/20250116/tserkovnyy-1909649809.html

https://ria.ru/20250116/svyaschennik-1993989945.html

https://ria.ru/20250109/kreschenie-1922176486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, белоруссия, москва, религия