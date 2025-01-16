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СБ Белоруссии заявил, что экстремисты хотят захватить приграничные районы - РИА Новости, 16.01.2025
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10:08 16.01.2025 (обновлено: 12:14 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/ekstremisty-1993961335.html
СБ Белоруссии заявил, что экстремисты хотят захватить приграничные районы
СБ Белоруссии заявил, что экстремисты хотят захватить приграничные районы - РИА Новости, 16.01.2025
СБ Белоруссии заявил, что экстремисты хотят захватить приграничные районы
Белорусские экстремисты за рубежом планируют захватить приграничные районы страны и ввести туда западный "миротворческий" контингент, сообщил госсекретарь... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T10:08:00+03:00
2025-01-16T12:14:00+03:00
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украина
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белоруссия
александр вольфович
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Белорусские экстремисты за рубежом планируют захватить приграничные районы страны и ввести туда западный "миротворческий" контингент, сообщил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня"."По имеющимся данным, рассматривается возможность задействования указанных экстремистских формирований (находящихся за пределами Белоруссии. — Прим. ред.) в вооруженной операции по захвату одного или нескольких приграничных районов Беларуси, провозглашения этой территории "свободной" и ввода туда западными странами некоего "миротворческого" контингента", — сказал он.На Западе, отметил он, продолжают поддерживать покинувших Белоруссию представителей радикальной оппозиции и другие подконтрольные деструктивные силы для свержения власти в стране.&quot;Ведется активная подготовка боевиков для так называемой белорусской освободительной армии. В Польше для руководства процессами обучения боевиков создан командно-координационный центр &quot;Посполитое рушение&quot;. Готовится &quot;боевое крыло&quot;, — заявил Вольфович.Кроме того, на Украине готовят членов различных экстремистских формирований, состоящих из белорусских радикалов."Наши силовые органы держат под постоянным контролем развитие ситуации как внутри страны, так и за ее пределами, и готовы противостоять любым вызовам и угрозам", — сказал госсекретарь.Так, в составе органов пограничной службы сформированы маневренные группы, строятся новые пограничные заставы, усилены меры по проведению разведки в приграничье.Вольфович добавил, что благодаря "Искандеру-М", тактическому ядерному оружию и "Орешнику" Минск будет иметь возможность нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору.
https://ria.ru/20250116/granitsa-1993947467.html
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в мире, украина, польша, белоруссия, александр вольфович
В мире, Украина, Польша, Белоруссия, Александр Вольфович

СБ Белоруссии заявил, что экстремисты хотят захватить приграничные районы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник пограничной службы Белоруссии
Сотрудник пограничной службы Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудник пограничной службы Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Белорусские экстремисты за рубежом планируют захватить приграничные районы страны и ввести туда западный "миротворческий" контингент, сообщил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня".
"По имеющимся данным, рассматривается возможность задействования указанных экстремистских формирований (находящихся за пределами Белоруссии. — Прим. ред.) в вооруженной операции по захвату одного или нескольких приграничных районов Беларуси, провозглашения этой территории "свободной" и ввода туда западными странами некоего "миротворческого" контингента", — сказал он.
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На Западе, отметил он, продолжают поддерживать покинувших Белоруссию представителей радикальной оппозиции и другие подконтрольные деструктивные силы для свержения власти в стране.
«

"Ведется активная подготовка боевиков для так называемой белорусской освободительной армии. В Польше для руководства процессами обучения боевиков создан командно-координационный центр "Посполитое рушение". Готовится "боевое крыло", — заявил Вольфович.

Кроме того, на Украине готовят членов различных экстремистских формирований, состоящих из белорусских радикалов.
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"Наши силовые органы держат под постоянным контролем развитие ситуации как внутри страны, так и за ее пределами, и готовы противостоять любым вызовам и угрозам", — сказал госсекретарь.
Так, в составе органов пограничной службы сформированы маневренные группы, строятся новые пограничные заставы, усилены меры по проведению разведки в приграничье.
Вольфович добавил, что благодаря "Искандеру-М", тактическому ядерному оружию и "Орешнику" Минск будет иметь возможность нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору.
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