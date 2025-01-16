https://ria.ru/20250116/ekstremisty-1993961335.html

СБ Белоруссии заявил, что экстремисты хотят захватить приграничные районы

СБ Белоруссии заявил, что экстремисты хотят захватить приграничные районы - РИА Новости, 16.01.2025

СБ Белоруссии заявил, что экстремисты хотят захватить приграничные районы

Белорусские экстремисты за рубежом планируют захватить приграничные районы страны и ввести туда западный "миротворческий" контингент, сообщил госсекретарь... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T10:08:00+03:00

2025-01-16T10:08:00+03:00

2025-01-16T12:14:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Белорусские экстремисты за рубежом планируют захватить приграничные районы страны и ввести туда западный "миротворческий" контингент, сообщил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня"."По имеющимся данным, рассматривается возможность задействования указанных экстремистских формирований (находящихся за пределами Белоруссии. — Прим. ред.) в вооруженной операции по захвату одного или нескольких приграничных районов Беларуси, провозглашения этой территории "свободной" и ввода туда западными странами некоего "миротворческого" контингента", — сказал он.На Западе, отметил он, продолжают поддерживать покинувших Белоруссию представителей радикальной оппозиции и другие подконтрольные деструктивные силы для свержения власти в стране."Ведется активная подготовка боевиков для так называемой белорусской освободительной армии. В Польше для руководства процессами обучения боевиков создан командно-координационный центр "Посполитое рушение". Готовится "боевое крыло", — заявил Вольфович.Кроме того, на Украине готовят членов различных экстремистских формирований, состоящих из белорусских радикалов."Наши силовые органы держат под постоянным контролем развитие ситуации как внутри страны, так и за ее пределами, и готовы противостоять любым вызовам и угрозам", — сказал госсекретарь.Так, в составе органов пограничной службы сформированы маневренные группы, строятся новые пограничные заставы, усилены меры по проведению разведки в приграничье.Вольфович добавил, что благодаря "Искандеру-М", тактическому ядерному оружию и "Орешнику" Минск будет иметь возможность нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору.

https://ria.ru/20250116/granitsa-1993947467.html

https://ria.ru/20250115/oppozitsionery-1993843709.html

https://ria.ru/20250107/lukashenko-1992729819.html

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в мире, украина, польша, белоруссия, александр вольфович