СБ Белоруссии заявил, что экстремисты хотят захватить приграничные районы
Сотрудник пограничной службы Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Белорусские экстремисты за рубежом планируют захватить приграничные районы страны и ввести туда западный "миротворческий" контингент, сообщил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня".
"По имеющимся данным, рассматривается возможность задействования указанных экстремистских формирований (находящихся за пределами Белоруссии. — Прим. ред.) в вооруженной операции по захвату одного или нескольких приграничных районов Беларуси, провозглашения этой территории "свободной" и ввода туда западными странами некоего "миротворческого" контингента", — сказал он.
На Западе, отметил он, продолжают поддерживать покинувших Белоруссию представителей радикальной оппозиции и другие подконтрольные деструктивные силы для свержения власти в стране.
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"Ведется активная подготовка боевиков для так называемой белорусской освободительной армии. В Польше для руководства процессами обучения боевиков создан командно-координационный центр "Посполитое рушение". Готовится "боевое крыло", — заявил Вольфович.
Кроме того, на Украине готовят членов различных экстремистских формирований, состоящих из белорусских радикалов.
"Наши силовые органы держат под постоянным контролем развитие ситуации как внутри страны, так и за ее пределами, и готовы противостоять любым вызовам и угрозам", — сказал госсекретарь.
Так, в составе органов пограничной службы сформированы маневренные группы, строятся новые пограничные заставы, усилены меры по проведению разведки в приграничье.
Вольфович добавил, что благодаря "Искандеру-М", тактическому ядерному оружию и "Орешнику" Минск будет иметь возможность нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору.