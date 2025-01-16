https://ria.ru/20250116/efimov-1993904517.html
Ефимов: в Троицке в Новой Москве построен детский сад
Ефимов: в Троицке в Новой Москве построен детский сад - РИА Новости, 16.01.2025
Ефимов: в Троицке в Новой Москве построен детский сад
В Троицке в Новой Москве построили детский сад площадью около 6 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T10:15:00+03:00
2025-01-16T10:15:00+03:00
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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троицк
сергей собянин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Троицке в Новой Москве построили детский сад площадью около 6 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Детский сад возвели на Мостовой улице на территории жилого комплекса Новые Ватутинки."Строительство социальных объектов рядом с домами ведется как за счет города, так и на внебюджетные средства. Так, в районе Троицк на территории жилого комплекса появился детский сад на 350 мест. Он расположился на участке площадью свыше 1,2 гектара. Трехэтажное здание площадью около 6 тысяч квадратных метров рассчитано на 14 групп. Детский сад будет передан в систему столичного образования", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, отличительной особенностью нового здания стало центральное двухсветное игровое пространство, вокруг которого разместили остальные помещения, а также эксплуатируемая кровля. На прилегающей территории оборудованы прогулочные зоны и спортплощадка.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году в Москве построили 81 объект социнфраструктуры, в том числе 18 школьных корпусов и 26 детских садов.
https://ria.ru/20250115/vnukovo-1993800544.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , новая москва, троицк, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Новая Москва, Троицк, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Троицке в Новой Москве построен детский сад
Ефимов: в Троицке в Новой Москве завершено строительство детского сада
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Троицке в Новой Москве построили детский сад площадью около 6 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Детский сад возвели на Мостовой улице на территории жилого комплекса Новые Ватутинки.
"Строительство социальных объектов рядом с домами ведется как за счет города, так и на внебюджетные средства. Так, в районе Троицк на территории жилого комплекса появился детский сад на 350 мест. Он расположился на участке площадью свыше 1,2 гектара. Трехэтажное здание площадью около 6 тысяч квадратных метров рассчитано на 14 групп. Детский сад будет передан в систему столичного образования", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, отличительной особенностью нового здания стало центральное двухсветное игровое пространство, вокруг которого разместили остальные помещения, а также эксплуатируемая кровля. На прилегающей территории оборудованы прогулочные зоны и спортплощадка.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году в Москве построили 81 объект социнфраструктуры, в том числе 18 школьных корпусов и 26 детских садов.