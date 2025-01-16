https://ria.ru/20250116/blinovskaya-1994060358.html
Суд продлил арест Блиновской до мая
Суд продлил арест Блиновской до мая - РИА Новости, 16.01.2025
Суд продлил арест Блиновской до мая
Савеловский суд Москвы до мая продлил срок ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:15:00+03:00
2025-01-16T19:15:00+03:00
2025-01-16T19:15:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Савеловский суд Москвы до мая продлил срок ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 2 мая", - заявила судья Анна Козлова. В Савеловском суде столицы прошел допрос Блиновской. Она полностью признала вину в неуплате налогов и легализации денег, а также "как руководитель команды" признала фактические обстоятельства дела о неправомерном обороте средств платежей. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Также Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег, считают в СК.
https://ria.ru/20250116/blinovskaja-1994004524.html
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происшествия, москва, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Суд продлил арест Блиновской до мая
Суд продлил арест "королеве марафонов" Блиновской до мая