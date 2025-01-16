Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест Блиновской до мая - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/blinovskaya-1994060358.html
Суд продлил арест Блиновской до мая
Суд продлил арест Блиновской до мая - РИА Новости, 16.01.2025
Суд продлил арест Блиновской до мая
Савеловский суд Москвы до мая продлил срок ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:15:00+03:00
2025-01-16T19:15:00+03:00
происшествия
москва
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884814685_0:84:3111:1834_1920x0_80_0_0_08cdd71c35f98086a01c1e62b23e47bd.jpg
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Савеловский суд Москвы до мая продлил срок ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 2 мая", - заявила судья Анна Козлова. В Савеловском суде столицы прошел допрос Блиновской. Она полностью признала вину в неуплате налогов и легализации денег, а также "как руководитель команды" признала фактические обстоятельства дела о неправомерном обороте средств платежей. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Также Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег, считают в СК.
https://ria.ru/20250116/blinovskaja-1994004524.html
https://ria.ru/20250113/blinovskaya-1993441248.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884814685_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_7fe24e18664408b3a980dabe0f276087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Суд продлил арест Блиновской до мая

Суд продлил арест "королеве марафонов" Блиновской до мая

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы
Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Савеловский суд Москвы до мая продлил срок ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 2 мая", - заявила судья Анна Козлова.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Блиновская надеется, что продажа имущества поможет ей оплатить все долги
Вчера, 14:32
В Савеловском суде столицы прошел допрос Блиновской. Она полностью признала вину в неуплате налогов и легализации денег, а также "как руководитель команды" признала фактические обстоятельства дела о неправомерном обороте средств платежей.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Также Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег, считают в СК.
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в суде - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Сбербанк предъявил свои требования к Блиновской в деле о ее банкротстве
13 января, 11:52
 
ПроисшествияМоскваЕлена БлиновскаяСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала