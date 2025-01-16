https://ria.ru/20250116/blinovskaya-1994060358.html

Суд продлил арест Блиновской до мая

Суд продлил арест Блиновской до мая - РИА Новости, 16.01.2025

Суд продлил арест Блиновской до мая

Савеловский суд Москвы до мая продлил срок ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T19:15:00+03:00

2025-01-16T19:15:00+03:00

2025-01-16T19:15:00+03:00

происшествия

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россия

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Савеловский суд Москвы до мая продлил срок ареста "королеве марафонов" Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 2 мая", - заявила судья Анна Козлова. В Савеловском суде столицы прошел допрос Блиновской. Она полностью признала вину в неуплате налогов и легализации денег, а также "как руководитель команды" признала фактические обстоятельства дела о неправомерном обороте средств платежей. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Также Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег, считают в СК.

https://ria.ru/20250116/blinovskaja-1994004524.html

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происшествия, москва, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), россия