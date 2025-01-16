Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям
Блиновская в суде полностью признала вину в неуплате налогов
Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Блогер Елена Блиновская в ходе допроса в суде полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда.
Блиновская в конце августа, когда Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. Сегодня в суде начался допрос "королевы марафонов".
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"Полностью признаю вину", - ответила Блиновская обвинителю, признает ли она вину в неуплате налогов и легализации средств.
На уточняющий вопрос об отношении к обвинению по статье о неправомерном обороте средств платежей Блиновская заявила, что за это также несет ответственность как руководитель, поэтому вину признает.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Также Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег, считают в СК.
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