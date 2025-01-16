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Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям - РИА Новости, 16.01.2025
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14:26 16.01.2025 (обновлено: 14:33 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/blinovskaya-1994003203.html
Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям
Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям - РИА Новости, 16.01.2025
Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям
Блогер Елена Блиновская в ходе допроса в суде полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:26:00+03:00
2025-01-16T14:33:00+03:00
россия
елена блиновская
происшествия
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Блогер Елена Блиновская в ходе допроса в суде полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда.Блиновская в конце августа, когда Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. Сегодня в суде начался допрос "королевы марафонов"."Полностью признаю вину", - ответила Блиновская обвинителю, признает ли она вину в неуплате налогов и легализации средств.На уточняющий вопрос об отношении к обвинению по статье о неправомерном обороте средств платежей Блиновская заявила, что за это также несет ответственность как руководитель, поэтому вину признает.По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Также Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег, считают в СК.
https://ria.ru/20241226/blinovskaya-1991479425.html
https://ria.ru/20241214/blinovskiy-1989176738.html
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россия, елена блиновская, происшествия
Россия, Елена Блиновская, Происшествия
Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям

Блиновская в суде полностью признала вину в неуплате налогов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Блогер Елена Блиновская в ходе допроса в суде полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда.
Блиновская в конце августа, когда Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. Сегодня в суде начался допрос "королевы марафонов".
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"Полностью признаю вину", - ответила Блиновская обвинителю, признает ли она вину в неуплате налогов и легализации средств.
На уточняющий вопрос об отношении к обвинению по статье о неправомерном обороте средств платежей Блиновская заявила, что за это также несет ответственность как руководитель, поэтому вину признает.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Также Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег, считают в СК.
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