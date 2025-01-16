https://ria.ru/20250116/blinovskaya-1994003203.html

Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям

Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям - РИА Новости, 16.01.2025

Блиновская признала вину по всем вменяемым ей статьям

Блогер Елена Блиновская в ходе допроса в суде полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:26:00+03:00

2025-01-16T14:26:00+03:00

2025-01-16T14:33:00+03:00

россия

елена блиновская

происшествия

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Блогер Елена Блиновская в ходе допроса в суде полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда.Блиновская в конце августа, когда Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу, призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. Сегодня в суде начался допрос "королевы марафонов"."Полностью признаю вину", - ответила Блиновская обвинителю, признает ли она вину в неуплате налогов и легализации средств.На уточняющий вопрос об отношении к обвинению по статье о неправомерном обороте средств платежей Блиновская заявила, что за это также несет ответственность как руководитель, поэтому вину признает.По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Также Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег, считают в СК.

https://ria.ru/20241226/blinovskaya-1991479425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, елена блиновская, происшествия