Рейтинг@Mail.ru
Красноярский бизнес заключил экспортных договоров более чем на 2 млрд руб - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
17:41 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/biznes-1994047448.html
Красноярский бизнес заключил экспортных договоров более чем на 2 млрд руб
Красноярский бизнес заключил экспортных договоров более чем на 2 млрд руб - РИА Новости, 16.01.2025
Красноярский бизнес заключил экспортных договоров более чем на 2 млрд руб
Предприниматели Красноярского края заключили экспортные контракты на общую сумму более двух миллиардов рублей за прошлый год, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:41:00+03:00
2025-01-16T17:41:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797508118_0:52:3457:1997_1920x0_80_0_0_f1729540f9d1af5d7c7592c5720e10cf.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Предприниматели Красноярского края заключили экспортные контракты на общую сумму более двух миллиардов рублей за прошлый год, сообщает пресс-служба правительства края. Всего 511 краевых предпринимателей воспользовались льготными услугами в региональном Центре поддержки экспорта, из них 50 заключили экспортные контракты на указанную сумму. Основной страной-импортером товаров из Красноярского края является Китай, за ним идут Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Марокко и Республика Корея. В числе подписанных экспортных соглашений лидеры - Китай, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Монголия, ОАЭ, Киргизия. При содействии Центра поддержки экспорта в прошлом году бизнесмены края приняли участие в 23 международных выставках в Казахстане, Сербии, Турции, Монголии, ОАЭ, Узбекистане, ЮАР, Китае, Белоруссии и России. Кроме того, были организованы семь бизнес-миссий в зарубежные страны (Китай, Турция, Узбекистан, Вьетнам, ОАЭ) и пять реверсных бизнес-миссий с приемом делегаций из-за границы. Поддержка экспортеров складывается в соответствии с Региональным экспортным стандартом 2.0. Он включает 15 направлений, например, бесплатное обучение бизнесменов, расширение мер поддержки и открытие представительств региона за границей.
https://ria.ru/20250116/biznes-1994035049.html
https://ria.ru/20250116/chukotka-1994031987.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797508118_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_9f9566808db6897158be4024c5e89554.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , красноярский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Красноярский край
Красноярский бизнес заключил экспортных договоров более чем на 2 млрд руб

Красноярский бизнес заключил экспортных договоров более чем на 2 млрд руб за год

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Красноярск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Предприниматели Красноярского края заключили экспортные контракты на общую сумму более двух миллиардов рублей за прошлый год, сообщает пресс-служба правительства края.
Всего 511 краевых предпринимателей воспользовались льготными услугами в региональном Центре поддержки экспорта, из них 50 заключили экспортные контракты на указанную сумму.
Магадан - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Бизнес Магаданской области получил 73,5 млн рублей гарантийной поддержки
Вчера, 16:51
Основной страной-импортером товаров из Красноярского края является Китай, за ним идут Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Марокко и Республика Корея. В числе подписанных экспортных соглашений лидеры - Китай, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Монголия, ОАЭ, Киргизия.
При содействии Центра поддержки экспорта в прошлом году бизнесмены края приняли участие в 23 международных выставках в Казахстане, Сербии, Турции, Монголии, ОАЭ, Узбекистане, ЮАР, Китае, Белоруссии и России. Кроме того, были организованы семь бизнес-миссий в зарубежные страны (Китай, Турция, Узбекистан, Вьетнам, ОАЭ) и пять реверсных бизнес-миссий с приемом делегаций из-за границы.
Поддержка экспортеров складывается в соответствии с Региональным экспортным стандартом 2.0. Он включает 15 направлений, например, бесплатное обучение бизнесменов, расширение мер поддержки и открытие представительств региона за границей.
Вид на жилые дома в городе Анадырь - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
На реализацию соцконтрактов на Чукотке направят 17 млн рублей в 2025 году
Вчера, 16:36
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала