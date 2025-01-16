https://ria.ru/20250116/biznes-1994047448.html

Красноярский бизнес заключил экспортных договоров более чем на 2 млрд руб

Красноярский бизнес заключил экспортных договоров более чем на 2 млрд руб - РИА Новости, 16.01.2025

Красноярский бизнес заключил экспортных договоров более чем на 2 млрд руб

Предприниматели Красноярского края заключили экспортные контракты на общую сумму более двух миллиардов рублей за прошлый год, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T17:41:00+03:00

2025-01-16T17:41:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Предприниматели Красноярского края заключили экспортные контракты на общую сумму более двух миллиардов рублей за прошлый год, сообщает пресс-служба правительства края. Всего 511 краевых предпринимателей воспользовались льготными услугами в региональном Центре поддержки экспорта, из них 50 заключили экспортные контракты на указанную сумму. Основной страной-импортером товаров из Красноярского края является Китай, за ним идут Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Марокко и Республика Корея. В числе подписанных экспортных соглашений лидеры - Китай, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Монголия, ОАЭ, Киргизия. При содействии Центра поддержки экспорта в прошлом году бизнесмены края приняли участие в 23 международных выставках в Казахстане, Сербии, Турции, Монголии, ОАЭ, Узбекистане, ЮАР, Китае, Белоруссии и России. Кроме того, были организованы семь бизнес-миссий в зарубежные страны (Китай, Турция, Узбекистан, Вьетнам, ОАЭ) и пять реверсных бизнес-миссий с приемом делегаций из-за границы. Поддержка экспортеров складывается в соответствии с Региональным экспортным стандартом 2.0. Он включает 15 направлений, например, бесплатное обучение бизнесменов, расширение мер поддержки и открытие представительств региона за границей.

https://ria.ru/20250116/biznes-1994035049.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , красноярский край