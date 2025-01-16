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Бизнес Магаданской области получил 73,5 млн рублей гарантийной поддержки
Бизнес Магаданской области получил 73,5 млн рублей гарантийной поддержки - РИА Новости, 16.01.2025
Бизнес Магаданской области получил 73,5 млн рублей гарантийной поддержки
Фонд развития предпринимательства Магаданской области предоставил гарантийную поддержку 12 получателям региона на сумму 73,5 миллиона рублей в прошлом году,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T16:51:00+03:00
2025-01-16T16:51:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Фонд развития предпринимательства Магаданской области предоставил гарантийную поддержку 12 получателям региона на сумму 73,5 миллиона рублей в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Кроме того, общая сумма финансовой поддержки по 13 договорам, оказанной субъектам МСП, составила 265,6 миллиона рублей. Фонд разработал семь программ, обеспечивающих поручительства для предоставления гарантийной поддержки. Это также касается самозанятых граждан и субъектов МСП. Так, гарантийная поддержка предлагается в размере не более 70% от суммы неисполненных предпринимателем обязательств, но не более 25 миллионов рублей единовременно. С 2025 года "Малое и среднее предпринимательство" – федеральный проект в составе нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , магаданская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Магаданская область
Бизнес Магаданской области получил 73,5 млн рублей гарантийной поддержки
Более 73 млн рублей гарантийной поддержки получили магаданские предприниматели
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Фонд развития предпринимательства Магаданской области предоставил гарантийную поддержку 12 получателям региона на сумму 73,5 миллиона рублей в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Кроме того, общая сумма финансовой поддержки по 13 договорам, оказанной субъектам МСП, составила 265,6 миллиона рублей.
Фонд разработал семь программ, обеспечивающих поручительства для предоставления гарантийной поддержки. Это также касается самозанятых граждан и субъектов МСП.
Так, гарантийная поддержка предлагается в размере не более 70% от суммы неисполненных предпринимателем обязательств, но не более 25 миллионов рублей единовременно.
С 2025 года "Малое и среднее предпринимательство" – федеральный проект в составе нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".