https://ria.ru/20250116/birjukov-1994669987.html

Бирюков рассказал о благоустройстве территорий московских поликлиник

Бирюков рассказал о благоустройстве территорий московских поликлиник - РИА Новости, 20.01.2025

Бирюков рассказал о благоустройстве территорий московских поликлиник

Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают работы по благоустройству территорий столичных поликлиник, которые модернизируют в рамках второго этапа... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-16T13:22:00+03:00

2025-01-16T13:22:00+03:00

2025-01-20T17:45:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают работы по благоустройству территорий столичных поликлиник, которые модернизируют в рамках второго этапа программы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Новый облик получают не только сами здания медучреждений, которые капитально ремонтируем согласно новому московскому стандарту, но и прилегающие территории. Оформим пространства в единой стилистике: организуем зоны отдыха, удобные пешеходные дорожки, освещение и лавочки. Общая площадь благоустройства составит более 65 гектаров", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций, дополнительно будут проложены водосточные сети. "Территории поликлиник разделим на зоны для хозяйственных задач, движения транспорта и пешеходов, адаптируем пространства для маломобильных граждан. В рамках проектов отремонтируем существующие тротуары и при необходимости обустроим новые, заменим покрытие проезжей части. Разместим навесы для колясок и велопарковок, смонтируем камеры видеонаблюдения, заменим или установим новые ограждения, автоматические ворота, а где позволит площадь, организуем зоны для прогулок и отдыха", - добавил Бирюков. По его словам, запланирована модернизация системы освещения: оборудуют более 1,6 тысячи фонарей с энергосберегающими светильниками, сориентироваться на территориях помогут почти 2 тысячи информационных стел. Для детей, где возможно, сделают порядка 30 игровых площадок с разнообразным оборудованием. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Возле поликлиник высадят более 550 деревьев и свыше 5,1 тысячи кустарников, причем все они будут гипоаллергенные. -0-

https://ria.ru/20250115/biryukov-1993825572.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков