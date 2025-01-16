https://ria.ru/20250116/belyy-dom-1993939147.html

В Белом доме рассказали о совещании администраций Байдена и Трампа

В Белом доме рассказали о совещании администраций Байдена и Трампа - РИА Новости, 16.01.2025

В Белом доме рассказали о совещании администраций Байдена и Трампа

Администрация президента США Джо Байдена в среду провела совещание с командой избранного американского лидера Дональда Трампа по отработке ключевых угроз... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T03:57:00+03:00

2025-01-16T03:57:00+03:00

2025-01-16T03:57:00+03:00

в мире

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министерство обороны сша

фбр

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена в среду провела совещание с командой избранного американского лидера Дональда Трампа по отработке ключевых угроз внутренней безопасности, включая теракты и распространение опасных патогенов, сообщили в Белом доме. "В течение двух часов нынешние и будущие члены кабинета обсуждали ряд сценариев, включая предотвращение и реагирование на террористические атаки, а также борьбу с патогенами, такими как птичий грипп. Участники подчеркнули взаимосвязь между инцидентами на родине и глобальными вызовами", - говорится в распространенном релизе. Подчеркивается, что данная встреча представляет собой установленные законом учения, которые длились на протяжении двух часов и с целью помочь новой команде "подготовиться к защите родины" с полудня 20 января 2025 года, когда Трамп примет присягу. Участие во встрече приняли главы ведомств и управлений администрации Байдена или заместители, включая Пентагон, госдеп, министерства внутренней безопасности (МВБ), транспорта, энергетики, а также ФБР. Со стороны команды Трампа присутствовали кандидаты на посты руководителей госдепартамента, минобороны, МВБ, минфина, советник по нацбезопасности Майк Уолц и другие будущие ключевые лица в республиканской администрации.

https://ria.ru/20250114/tramp-1993744035.html

https://ria.ru/20250116/gaza-1993935046.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша, фбр, санкции в отношении россии