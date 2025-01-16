https://ria.ru/20250116/belorussia-1994076941.html

Белоруссия работает над созданием ракетного комплекса ближнего действия

Белоруссия работает над созданием ракетного комплекса ближнего действия - РИА Новости, 16.01.2025

Белоруссия работает над созданием ракетного комплекса ближнего действия

Председатель государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус сообщил, что отрасль работает над созданием белорусского ракетного... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T20:18:00+03:00

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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Председатель государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус сообщил, что отрасль работает над созданием белорусского ракетного комплекса ближнего действия. "Мы уже смотрим вперед в данном направлении и уже сейчас работаем над созданием комплекса ближнего действия, в основу которого войдут те унифицированные решения, которые получились у нас в части создания комплекса средней дальности",- сказал Пантус в интервью телеканалу "Первый информационный". Он напомнил, что в 2024 году завершилось создание зенитно-ракетного комплекса средней дальности Бук-МБ2 с белорусской ракетой. Пантус подчеркнул, что над созданием этой ракеты белорусские оружейники работали несколько лет, а прошлый год стал годом итоговых испытаний. Ракетный комплекс принят на вооружение. В декабре госкомвоенпром сообщил, что успешно провел завершающий этап испытаний белорусской зенитной управляемой ракеты 9М318, которая увеличила зону поражения ЗРК "Бук-МБ2" до 70 километров.

https://ria.ru/20250116/peskov-1994000726.html

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