https://ria.ru/20250116/anokhin-1994085784.html

Анохин: увеличим выплаты для погашения ипотеки многодетным и специалистам

Анохин: увеличим выплаты для погашения ипотеки многодетным и специалистам - РИА Новости, 16.01.2025

Анохин: увеличим выплаты для погашения ипотеки многодетным и специалистам

Правительство Смоленской области планирует вскоре увеличить размеры выплат для погашения ипотеки многодетным семьям и молодым специалистам, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T21:05:00+03:00

2025-01-16T21:05:00+03:00

2025-01-16T21:05:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Правительство Смоленской области планирует вскоре увеличить размеры выплат для погашения ипотеки многодетным семьям и молодым специалистам, сообщил губернатор Василий Анохин. "Повысить доступность комфортного жилья, особенно для участников СВО, многодетных семей и молодых специалистов – одна из важнейших задач сегодня. Ее решение в условиях снижения ипотечного кредитования требует большей консолидации усилий участников рынка, поиска новых путей сотрудничества властей и бизнеса", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Для обсуждения этого вопроса глава региона провел совещание с участием руководителей смоленских компаний-застройщиков и региональных отделений крупных банков. "Правительство области в ближайшее время существенно увеличит размеры выплат для погашения ипотеки многодетными семьями и молодыми специалистами, а также упростит условия их получения. Кроме того, семьи участников СВО, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, будут получать аналогичную меру поддержки на приобретение жилья в приоритетном порядке", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он отметил, что с участниками совещания была достигнута договоренность, что вместе с застройщиками, банками, муниципалитетами будет оказана помощь жителям области в объединении мер поддержки, льготных программ и продуктов для максимального облегчения покупки жилья. "Все введенные и действующие инструменты должны работать и помогать людям, стимулировать строительство новых частных и многоквартирных домов. Рассчитываем, что таким путем, а также в рамках других государственных инициатив – комплексное развитие сельских территорий, обеспечение квартирами сирот и целевиков – улучшим жилищные условия почти 500 семей в текущем году", - отметил губернатор. Также было достигнуто еще одно решение – помощь застройщикам в увеличении загрузки. "Планируем задействовать их работников и специалистов, производственные мощности в государственной стройке. Также правительство области максимально открыто для совместной работы по устранению лишней бюрократии при реализации проектов", - резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20250116/smolensk-1994021138.html

https://ria.ru/20250115/anokhin-1993900457.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин