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Аксенов рассказал о работе по очистке от мазута берегов острова Тузла - РИА Новости, 16.01.2025
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20:48 16.01.2025 (обновлено: 20:49 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/aksenov-1994082622.html
Аксенов рассказал о работе по очистке от мазута берегов острова Тузла
Аксенов рассказал о работе по очистке от мазута берегов острова Тузла - РИА Новости, 16.01.2025
Аксенов рассказал о работе по очистке от мазута берегов острова Тузла
Работы по очистке от выбросов мазута береговой полосы на острове Тузла в Керченском проливе идут к завершению, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T20:48:00+03:00
2025-01-16T20:49:00+03:00
происшествия
керченский пролив
ялта
россия
сергей аксенов (политик)
крушение двух танкеров в керченском проливе
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Работы по очистке от выбросов мазута береговой полосы на острове Тузла в Керченском проливе идут к завершению, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Ранее министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова сообщила, что по результатам мониторинга за 15 января небольшое пятно (80 квадратных метров) нефтепродуктов обнаружено и ликвидировано у берегов Ялты, а также выявлен выброс мазута на остров Тузла (2,55 километра). "В продолжение последних двух дней новых загрязнений в Крыму не выявлено, за исключением двух случаев. Ликвидировано пятно нефтепродуктов на поверхности моря в районе пгт Симеиз, завершаются работы по очистке береговой полосы на острове Тузла", - написал Аксенов. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250116/krym-1994081770.html
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керченский пролив
ялта
россия
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происшествия, керченский пролив, ялта, россия, сергей аксенов (политик), крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край
Происшествия, Керченский пролив, Ялта, Россия, Сергей Аксенов (политик), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Краснодарский край
Аксенов рассказал о работе по очистке от мазута берегов острова Тузла

Аксенов: очистка от мазута берегов на острове Тузла идет к завершению

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОстров Тузла
Остров Тузла - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Остров Тузла. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Работы по очистке от выбросов мазута береговой полосы на острове Тузла в Керченском проливе идут к завершению, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова сообщила, что по результатам мониторинга за 15 января небольшое пятно (80 квадратных метров) нефтепродуктов обнаружено и ликвидировано у берегов Ялты, а также выявлен выброс мазута на остров Тузла (2,55 километра).
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"В продолжение последних двух дней новых загрязнений в Крыму не выявлено, за исключением двух случаев. Ликвидировано пятно нефтепродуктов на поверхности моря в районе пгт Симеиз, завершаются работы по очистке береговой полосы на острове Тузла", - написал Аксенов.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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ПроисшествияКерченский проливЯлтаРоссияСергей Аксенов (политик)Крушение двух танкеров в Керченском проливеКраснодарский край
 
 
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