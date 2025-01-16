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"Аэрофлот" в 2024 году на 23% нарастил пассажиропоток через Калининград - РИА Новости, 16.01.2025
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16:31 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/aeroflot-1994030751.html
"Аэрофлот" в 2024 году на 23% нарастил пассажиропоток через Калининград
"Аэрофлот" в 2024 году на 23% нарастил пассажиропоток через Калининград - РИА Новости, 16.01.2025
"Аэрофлот" в 2024 году на 23% нарастил пассажиропоток через Калининград
Группа "Аэрофлот" в 2024 году почти на четверть нарастила пассажиропоток через Калининград; "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" перевезли через Калининград более... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T16:31:00+03:00
2025-01-16T16:31:00+03:00
аэрофлот
калининград
москва
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в 2024 году почти на четверть нарастила пассажиропоток через Калининград; "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" перевезли через Калининград более 2,87 миллиона пассажиров, что на 23% больше 2023 года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Таким образом, Группа обеспечила 60% общего пассажиропотока аэропорта Храброво. В 2024 году авиакомпании Группы "Аэрофлот" выполняли рейсы в Калининград из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. На собственных рейсах "Аэрофлота" через Калининград перевезено 1,13 миллиона пассажиров (+8% к 2023 году), на рейсах авиакомпании "Россия" — 778 тысяч пассажиров (+57%). Лоукостер "Победа" перевез почти 964 тысячи, что на 21% больше, чем в 2023 году, говорится в сообщении. На рейсах между Москвой и Калининградом впервые в истории компании пассажиропоток Группы "Аэрофлот" превысил два миллиона и составил более 2,14 миллиона пассажиров. На рейсах между Санкт-Петербургом и Калининградом путешествовало более 700 тысяч человек, что соответствует уровню прошлого года, добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что для жителей и студентов-очников вузов Калининградской области "Аэрофлот" предоставляет субсидированные тарифы.
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аэрофлот, калининград, москва, санкт-петербург
Аэрофлот, Калининград, Москва, Санкт-Петербург
"Аэрофлот" в 2024 году на 23% нарастил пассажиропоток через Калининград

"Аэрофлот" в 2024 году перевез более двух миллионов пассажиров через Калининград

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в 2024 году почти на четверть нарастила пассажиропоток через Калининград; "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" перевезли через Калининград более 2,87 миллиона пассажиров, что на 23% больше 2023 года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Таким образом, Группа обеспечила 60% общего пассажиропотока аэропорта Храброво.
В 2024 году авиакомпании Группы "Аэрофлот" выполняли рейсы в Калининград из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
На собственных рейсах "Аэрофлота" через Калининград перевезено 1,13 миллиона пассажиров (+8% к 2023 году), на рейсах авиакомпании "Россия" — 778 тысяч пассажиров (+57%). Лоукостер "Победа" перевез почти 964 тысячи, что на 21% больше, чем в 2023 году, говорится в сообщении.
На рейсах между Москвой и Калининградом впервые в истории компании пассажиропоток Группы "Аэрофлот" превысил два миллиона и составил более 2,14 миллиона пассажиров. На рейсах между Санкт-Петербургом и Калининградом путешествовало более 700 тысяч человек, что соответствует уровню прошлого года, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что для жителей и студентов-очников вузов Калининградской области "Аэрофлот" предоставляет субсидированные тарифы.
 
АэрофлотКалининградМоскваСанкт-Петербург
 
 
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