https://ria.ru/20250116/aeroflot-1994030751.html
"Аэрофлот" в 2024 году на 23% нарастил пассажиропоток через Калининград
"Аэрофлот" в 2024 году на 23% нарастил пассажиропоток через Калининград - РИА Новости, 16.01.2025
"Аэрофлот" в 2024 году на 23% нарастил пассажиропоток через Калининград
Группа "Аэрофлот" в 2024 году почти на четверть нарастила пассажиропоток через Калининград; "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" перевезли через Калининград более... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T16:31:00+03:00
2025-01-16T16:31:00+03:00
2025-01-16T16:31:00+03:00
аэрофлот
калининград
москва
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в 2024 году почти на четверть нарастила пассажиропоток через Калининград; "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" перевезли через Калининград более 2,87 миллиона пассажиров, что на 23% больше 2023 года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Таким образом, Группа обеспечила 60% общего пассажиропотока аэропорта Храброво. В 2024 году авиакомпании Группы "Аэрофлот" выполняли рейсы в Калининград из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. На собственных рейсах "Аэрофлота" через Калининград перевезено 1,13 миллиона пассажиров (+8% к 2023 году), на рейсах авиакомпании "Россия" — 778 тысяч пассажиров (+57%). Лоукостер "Победа" перевез почти 964 тысячи, что на 21% больше, чем в 2023 году, говорится в сообщении. На рейсах между Москвой и Калининградом впервые в истории компании пассажиропоток Группы "Аэрофлот" превысил два миллиона и составил более 2,14 миллиона пассажиров. На рейсах между Санкт-Петербургом и Калининградом путешествовало более 700 тысяч человек, что соответствует уровню прошлого года, добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что для жителей и студентов-очников вузов Калининградской области "Аэрофлот" предоставляет субсидированные тарифы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, калининград, москва, санкт-петербург
Аэрофлот, Калининград, Москва, Санкт-Петербург
"Аэрофлот" в 2024 году на 23% нарастил пассажиропоток через Калининград
"Аэрофлот" в 2024 году перевез более двух миллионов пассажиров через Калининград
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в 2024 году почти на четверть нарастила пассажиропоток через Калининград; "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" перевезли через Калининград более 2,87 миллиона пассажиров, что на 23% больше 2023 года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Таким образом, Группа обеспечила 60% общего пассажиропотока аэропорта Храброво.
В 2024 году авиакомпании Группы "Аэрофлот
" выполняли рейсы в Калининград
из Москвы
, Санкт-Петербурга
и Екатеринбурга
.
На собственных рейсах "Аэрофлота" через Калининград перевезено 1,13 миллиона пассажиров (+8% к 2023 году), на рейсах авиакомпании "Россия" — 778 тысяч пассажиров (+57%). Лоукостер "Победа" перевез почти 964 тысячи, что на 21% больше, чем в 2023 году, говорится в сообщении.
На рейсах между Москвой и Калининградом впервые в истории компании пассажиропоток Группы "Аэрофлот" превысил два миллиона и составил более 2,14 миллиона пассажиров. На рейсах между Санкт-Петербургом и Калининградом путешествовало более 700 тысяч человек, что соответствует уровню прошлого года, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что для жителей и студентов-очников вузов Калининградской области
"Аэрофлот" предоставляет субсидированные тарифы.