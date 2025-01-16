https://ria.ru/20250116/aeroflot-1994030751.html

"Аэрофлот" в 2024 году на 23% нарастил пассажиропоток через Калининград

"Аэрофлот" в 2024 году на 23% нарастил пассажиропоток через Калининград - РИА Новости, 16.01.2025

"Аэрофлот" в 2024 году на 23% нарастил пассажиропоток через Калининград

Группа "Аэрофлот" в 2024 году почти на четверть нарастила пассажиропоток через Калининград; "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" перевезли через Калининград более... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T16:31:00+03:00

2025-01-16T16:31:00+03:00

2025-01-16T16:31:00+03:00

аэрофлот

калининград

москва

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в 2024 году почти на четверть нарастила пассажиропоток через Калининград; "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" перевезли через Калининград более 2,87 миллиона пассажиров, что на 23% больше 2023 года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Таким образом, Группа обеспечила 60% общего пассажиропотока аэропорта Храброво. В 2024 году авиакомпании Группы "Аэрофлот" выполняли рейсы в Калининград из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. На собственных рейсах "Аэрофлота" через Калининград перевезено 1,13 миллиона пассажиров (+8% к 2023 году), на рейсах авиакомпании "Россия" — 778 тысяч пассажиров (+57%). Лоукостер "Победа" перевез почти 964 тысячи, что на 21% больше, чем в 2023 году, говорится в сообщении. На рейсах между Москвой и Калининградом впервые в истории компании пассажиропоток Группы "Аэрофлот" превысил два миллиона и составил более 2,14 миллиона пассажиров. На рейсах между Санкт-Петербургом и Калининградом путешествовало более 700 тысяч человек, что соответствует уровню прошлого года, добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что для жителей и студентов-очников вузов Калининградской области "Аэрофлот" предоставляет субсидированные тарифы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

аэрофлот, калининград, москва, санкт-петербург