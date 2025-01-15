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На Западе накинулись на Зеленского из-за жалобы на ракетные удары - РИА Новости, 15.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993830940.html
На Западе накинулись на Зеленского из-за жалобы на ракетные удары
На Западе накинулись на Зеленского из-за жалобы на ракетные удары - РИА Новости, 15.01.2025
На Западе накинулись на Зеленского из-за жалобы на ракетные удары
Пользователи соцсети Х раскритиковали Зеленского после жалобы на массированную атаку со стороны России по инфраструктуре Украины утром 15 января. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T13:30:00+03:00
2025-01-15T13:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали Зеленского после жалобы на массированную атаку со стороны России по инфраструктуре Украины утром 15 января."Запускает беспилотники по России и играет роль жертвы, когда Россия наносит ответный удар", — написал @GabeZZOZZ."Я думаю, что на данный момент мы устали от твоих бессмысленных жалоб. Разве ты не атаковал Россию на днях? Так чего ты ожидал? Тебе повезло, что русские – хорошие люди. Потому что иначе к настоящему времени Киев был бы похож на Газу! Так что наслаждайся зимой", — пожелал @cystadenos."Не бросайся камнями, если живешь в доме из стекла", — намекнул @BuufLukase."Весь мир смеется над тобой", — напомнил @omatsu_o02."Даже такой умственно отсталый человек, как ты, должен понимать, что после твоего вчерашней атаки будет ответная реакция, а ты как обычно ноешь", — посетовал @grzlymishka.Минобороны сообщило, что российские вооруженные силы утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского ВПК.
https://ria.ru/20250115/hill-1993776746.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский

На Западе накинулись на Зеленского из-за жалобы на ракетные удары

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали Зеленского после жалобы на массированную атаку со стороны России по инфраструктуре Украины утром 15 января.
"Запускает беспилотники по России и играет роль жертвы, когда Россия наносит ответный удар", — написал @GabeZZOZZ.
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"Я думаю, что на данный момент мы устали от твоих бессмысленных жалоб. Разве ты не атаковал Россию на днях? Так чего ты ожидал? Тебе повезло, что русские – хорошие люди. Потому что иначе к настоящему времени Киев был бы похож на Газу! Так что наслаждайся зимой", — пожелал @cystadenos.
"Не бросайся камнями, если живешь в доме из стекла", — намекнул @BuufLukase.
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"Весь мир смеется над тобой", — напомнил @omatsu_o02.
"Даже такой умственно отсталый человек, как ты, должен понимать, что после твоего вчерашней атаки будет ответная реакция, а ты как обычно ноешь", — посетовал @grzlymishka.
Минобороны сообщило, что российские вооруженные силы утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского ВПК.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир Зеленский
 
 
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