https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993830940.html

На Западе накинулись на Зеленского из-за жалобы на ракетные удары

На Западе накинулись на Зеленского из-за жалобы на ракетные удары - РИА Новости, 15.01.2025

На Западе накинулись на Зеленского из-за жалобы на ракетные удары

Пользователи соцсети Х раскритиковали Зеленского после жалобы на массированную атаку со стороны России по инфраструктуре Украины утром 15 января. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T13:30:00+03:00

2025-01-15T13:30:00+03:00

2025-01-15T13:30:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали Зеленского после жалобы на массированную атаку со стороны России по инфраструктуре Украины утром 15 января."Запускает беспилотники по России и играет роль жертвы, когда Россия наносит ответный удар", — написал @GabeZZOZZ."Я думаю, что на данный момент мы устали от твоих бессмысленных жалоб. Разве ты не атаковал Россию на днях? Так чего ты ожидал? Тебе повезло, что русские – хорошие люди. Потому что иначе к настоящему времени Киев был бы похож на Газу! Так что наслаждайся зимой", — пожелал @cystadenos."Не бросайся камнями, если живешь в доме из стекла", — намекнул @BuufLukase."Весь мир смеется над тобой", — напомнил @omatsu_o02."Даже такой умственно отсталый человек, как ты, должен понимать, что после твоего вчерашней атаки будет ответная реакция, а ты как обычно ноешь", — посетовал @grzlymishka.Минобороны сообщило, что российские вооруженные силы утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского ВПК.

https://ria.ru/20250115/hill-1993776746.html

https://ria.ru/20250115/dizen-1993808070.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский