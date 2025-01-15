"Угроза развала": в США сделали неожиданное заявление об изоляции России
Риттер: США сегодня дипломатически более изолированы, чем Россия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США стали более изолированными, чем Россия, из-за своего внешнеполитического курса, направленного на разжигание войн и провоцирование нестабильности. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Россия дипломатически — более сильная страна. У нас не получилось изолировать Россию", — сказал он.
По словам Риттера, действующая администрация в Вашингтоне умудрилась поставить Европу и НАТО на грань уничтожения, развязав войну на Украине, а следующему американскому лидеру Дональду Трампу придется разбираться с тем, что ему оставило нынешнее правительство.
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"НАТО конец. Он (Байден. — Прим. ред.) убил ее из-за украинского конфликта. Европейский Союз тоже под угрозой развала", — предупредил экс-разведчик.
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После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.