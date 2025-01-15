https://ria.ru/20250115/zayavlenie-1993757624.html

"Угроза развала": в США сделали неожиданное заявление об изоляции России

"Угроза развала": в США сделали неожиданное заявление об изоляции России - РИА Новости, 15.01.2025

"Угроза развала": в США сделали неожиданное заявление об изоляции России

США стали более изолированными, чем Россия, из-за своего внешнеполитического курса, направленного на разжигание войн и провоцирование нестабильности. Такое... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T03:39:00+03:00

2025-01-15T03:39:00+03:00

2025-01-15T03:39:00+03:00

в мире

россия

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скотт риттер

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США стали более изолированными, чем Россия, из-за своего внешнеполитического курса, направленного на разжигание войн и провоцирование нестабильности. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Россия дипломатически — более сильная страна. У нас не получилось изолировать Россию", — сказал он.По словам Риттера, действующая администрация в Вашингтоне умудрилась поставить Европу и НАТО на грань уничтожения, развязав войну на Украине, а следующему американскому лидеру Дональду Трампу придется разбираться с тем, что ему оставило нынешнее правительство."НАТО конец. Он (Байден. — Прим. ред.) убил ее из-за украинского конфликта. Европейский Союз тоже под угрозой развала", — предупредил экс-разведчик.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20250115/peregovory-1993755732.html

https://ria.ru/20250113/kreml-1993453536.html

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в мире, россия, сша, украина, скотт риттер, дональд трамп