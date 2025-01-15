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"Угроза развала": в США сделали неожиданное заявление об изоляции России - РИА Новости, 15.01.2025
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03:39 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/zayavlenie-1993757624.html
"Угроза развала": в США сделали неожиданное заявление об изоляции России
"Угроза развала": в США сделали неожиданное заявление об изоляции России - РИА Новости, 15.01.2025
"Угроза развала": в США сделали неожиданное заявление об изоляции России
США стали более изолированными, чем Россия, из-за своего внешнеполитического курса, направленного на разжигание войн и провоцирование нестабильности. Такое... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T03:39:00+03:00
2025-01-15T03:39:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
скотт риттер
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США стали более изолированными, чем Россия, из-за своего внешнеполитического курса, направленного на разжигание войн и провоцирование нестабильности. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Россия дипломатически — более сильная страна. У нас не получилось изолировать Россию", — сказал он.По словам Риттера, действующая администрация в Вашингтоне умудрилась поставить Европу и НАТО на грань уничтожения, развязав войну на Украине, а следующему американскому лидеру Дональду Трампу придется разбираться с тем, что ему оставило нынешнее правительство."НАТО конец. Он (Байден. — Прим. ред.) убил ее из-за украинского конфликта. Европейский Союз тоже под угрозой развала", — предупредил экс-разведчик.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20250115/peregovory-1993755732.html
https://ria.ru/20250113/kreml-1993453536.html
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в мире, россия, сша, украина, скотт риттер, дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Скотт Риттер, Дональд Трамп
"Угроза развала": в США сделали неожиданное заявление об изоляции России

Риттер: США сегодня дипломатически более изолированы, чем Россия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. США стали более изолированными, чем Россия, из-за своего внешнеполитического курса, направленного на разжигание войн и провоцирование нестабильности. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Россия дипломатически — более сильная страна. У нас не получилось изолировать Россию", — сказал он.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В США сделали громкое заявление о провале переговоров по Украине
03:11
По словам Риттера, действующая администрация в Вашингтоне умудрилась поставить Европу и НАТО на грань уничтожения, развязав войну на Украине, а следующему американскому лидеру Дональду Трампу придется разбираться с тем, что ему оставило нынешнее правительство.
«
"НАТО конец. Он (Байден. — Прим. ред.) убил ее из-за украинского конфликта. Европейский Союз тоже под угрозой развала", — предупредил экс-разведчик.
Александровский сад и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В Кремле прокомментировали новые санкции США против нефтегаза
13 января, 12:49
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Финляндии раскрыли, что НАТО готовит у границ России
Вчера, 03:02
 
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