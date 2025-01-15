https://ria.ru/20250115/zarplata-1993751160.html

Раскрыт секрет, как правильно просить прибавки к зарплате

Раскрыт секрет, как правильно просить прибавки к зарплате - РИА Новости, 15.01.2025

Раскрыт секрет, как правильно просить прибавки к зарплате

Правильная просьба о прибавке к зарплате предполагает перечень заслуг и достижений работника, а не сетования на финансовые трудности, рассказал агентству... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T02:17:00+03:00

2025-01-15T02:17:00+03:00

2025-01-15T02:17:00+03:00

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общество

зарплата

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правильная просьба о прибавке к зарплате предполагает перечень заслуг и достижений работника, а не сетования на финансовые трудности, рассказал агентству "Прайм" Кирилл Полещук, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".Он отметил, что основаниями для повышения зарплаты могут быть изменение конъюнктуры рынка, появление новых навыков и умений у соискателя, успехи в работе, которые можно подтвердить конкретными показателями, а также расширение компании, при котором можно занять вакантную должность.Важно не бояться отказов, а как минимум раз в год актуализировать свою стоимость на рынке труда. Если вы получили предложение от другой организации, следует подойти к руководство и объяснить ситуацию. “Скажите, что вам нравится коллектив и компания, но есть конкуренты с более интересным финансовым предложением. По итогу вы ничего не потеряете – вам либо поднимут зарплату, либо вы уйдете к конкурентам", — указал Полещук.

https://ria.ru/20250114/zaprlata-1993557363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, общество, зарплата