https://ria.ru/20250115/zarplata-1993751160.html
Раскрыт секрет, как правильно просить прибавки к зарплате
Раскрыт секрет, как правильно просить прибавки к зарплате - РИА Новости, 15.01.2025
Раскрыт секрет, как правильно просить прибавки к зарплате
Правильная просьба о прибавке к зарплате предполагает перечень заслуг и достижений работника, а не сетования на финансовые трудности, рассказал агентству... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T02:17:00+03:00
2025-01-15T02:17:00+03:00
2025-01-15T02:17:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правильная просьба о прибавке к зарплате предполагает перечень заслуг и достижений работника, а не сетования на финансовые трудности, рассказал агентству "Прайм" Кирилл Полещук, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".Он отметил, что основаниями для повышения зарплаты могут быть изменение конъюнктуры рынка, появление новых навыков и умений у соискателя, успехи в работе, которые можно подтвердить конкретными показателями, а также расширение компании, при котором можно занять вакантную должность.Важно не бояться отказов, а как минимум раз в год актуализировать свою стоимость на рынке труда. Если вы получили предложение от другой организации, следует подойти к руководство и объяснить ситуацию. “Скажите, что вам нравится коллектив и компания, но есть конкуренты с более интересным финансовым предложением. По итогу вы ничего не потеряете – вам либо поднимут зарплату, либо вы уйдете к конкурентам", — указал Полещук.
https://ria.ru/20250114/zaprlata-1993557363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, зарплата
Россия, Общество, Зарплата
Раскрыт секрет, как правильно просить прибавки к зарплате
Финансист Полещук: просить о повышении нужно с учетом достижений в работе
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Правильная просьба о прибавке к зарплате предполагает перечень заслуг и достижений работника, а не сетования на финансовые трудности, рассказал агентству "Прайм"
Кирилл Полещук, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".
Он отметил, что основаниями для повышения зарплаты могут быть изменение конъюнктуры рынка, появление новых навыков и умений у соискателя, успехи в работе, которые можно подтвердить конкретными показателями, а также расширение компании, при котором можно занять вакантную должность.
Важно не бояться отказов, а как минимум раз в год актуализировать свою стоимость на рынке труда. Если вы получили предложение от другой организации, следует подойти к руководство и объяснить ситуацию.
“Скажите, что вам нравится коллектив и компания, но есть конкуренты с более интересным финансовым предложением. По итогу вы ничего не потеряете – вам либо поднимут зарплату, либо вы уйдете к конкурентам", — указал Полещук.