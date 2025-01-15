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Захарова прокомментировала заключительную речь Байдена - РИА Новости, 15.01.2025
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09:16 15.01.2025 (обновлено: 11:10 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/zaharova-1993777450.html
Захарова прокомментировала заключительную речь Байдена
Захарова прокомментировала заключительную речь Байдена - РИА Новости, 15.01.2025
Захарова прокомментировала заключительную речь Байдена
Действующий американский лидер Джо Байден в заключительной речи, посвященной проблемам внешней политики, рассказал, как и кому США сделали хуже, заявила... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:16:00+03:00
2025-01-15T11:10:00+03:00
в мире
россия
джо байден
мария захарова
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Действующий американский лидер Джо Байден в заключительной речи, посвященной проблемам внешней политики, рассказал, как и кому США сделали хуже, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Байден выступил в госдепартаменте с заключительной речью по вопросам внешней политики. Помимо прочего, он заявил, что США сохранили и укрепили позиции в глобальной гонке за мировое лидерство, пообещал, что Китай по экономическим показателям никогда не обгонит Соединенные Штаты. Он также заявил, что Вашингтон и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины и должны продолжать помощь Киеву. "Чем гордился Байден? Что он в качестве основного зерна своего пребывания у власти преподнес американскому народу и всему миру? Что он сделал в качестве главного достижения своих четырех лет? Он рассказал о том, как Соединенные Штаты вредили другим странам", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она сравнила речь Байдена с пресс-конференцией по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году главы МИД РФ Сергея Лаврова и отметила разность подходов во внешней политике. "Позиция России о том, как сделать лучше, как вместе преодолеть. Какие опции есть для того, чтобы сеять не плохое, злое и разрушительное, а доброе, созидательное, человечное", — добавила Захарова.
https://ria.ru/20250112/zaharova-1993301092.html
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991150507.html
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в мире, россия, джо байден, мария захарова, сергей лавров
В мире, Россия, Джо Байден, Мария Захарова, Сергей Лавров
Захарова прокомментировала заключительную речь Байдена

Захарова: Байден в заключительной речи рассказал, как и кому США сделали хуже

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Действующий американский лидер Джо Байден в заключительной речи, посвященной проблемам внешней политики, рассказал, как и кому США сделали хуже, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Байден выступил в госдепартаменте с заключительной речью по вопросам внешней политики. Помимо прочего, он заявил, что США сохранили и укрепили позиции в глобальной гонке за мировое лидерство, пообещал, что Китай по экономическим показателям никогда не обгонит Соединенные Штаты. Он также заявил, что Вашингтон и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины и должны продолжать помощь Киеву.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Захарова обвинила США в лицемерии
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"Чем гордился Байден? Что он в качестве основного зерна своего пребывания у власти преподнес американскому народу и всему миру? Что он сделал в качестве главного достижения своих четырех лет? Он рассказал о том, как Соединенные Штаты вредили другим странам", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она сравнила речь Байдена с пресс-конференцией по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году главы МИД РФ Сергея Лаврова и отметила разность подходов во внешней политике.
"Позиция России о том, как сделать лучше, как вместе преодолеть. Какие опции есть для того, чтобы сеять не плохое, злое и разрушительное, а доброе, созидательное, человечное", — добавила Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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