https://ria.ru/20250115/zaharova-1993777450.html

Захарова прокомментировала заключительную речь Байдена

Захарова прокомментировала заключительную речь Байдена - РИА Новости, 15.01.2025

Захарова прокомментировала заключительную речь Байдена

Действующий американский лидер Джо Байден в заключительной речи, посвященной проблемам внешней политики, рассказал, как и кому США сделали хуже, заявила... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:16:00+03:00

2025-01-15T09:16:00+03:00

2025-01-15T11:10:00+03:00

в мире

россия

джо байден

мария захарова

сергей лавров

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Действующий американский лидер Джо Байден в заключительной речи, посвященной проблемам внешней политики, рассказал, как и кому США сделали хуже, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Байден выступил в госдепартаменте с заключительной речью по вопросам внешней политики. Помимо прочего, он заявил, что США сохранили и укрепили позиции в глобальной гонке за мировое лидерство, пообещал, что Китай по экономическим показателям никогда не обгонит Соединенные Штаты. Он также заявил, что Вашингтон и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины и должны продолжать помощь Киеву. "Чем гордился Байден? Что он в качестве основного зерна своего пребывания у власти преподнес американскому народу и всему миру? Что он сделал в качестве главного достижения своих четырех лет? Он рассказал о том, как Соединенные Штаты вредили другим странам", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она сравнила речь Байдена с пресс-конференцией по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году главы МИД РФ Сергея Лаврова и отметила разность подходов во внешней политике. "Позиция России о том, как сделать лучше, как вместе преодолеть. Какие опции есть для того, чтобы сеять не плохое, злое и разрушительное, а доброе, созидательное, человечное", — добавила Захарова.

https://ria.ru/20250112/zaharova-1993301092.html

https://ria.ru/20241225/ukraina-1991150507.html

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в мире, россия, джо байден, мария захарова, сергей лавров