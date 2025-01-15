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"Драматические последствия": в ФРГ захотели восстановить "Северный поток" - РИА Новости, 15.01.2025
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07:21 15.01.2025 (обновлено: 07:23 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/vosstanovlenie-1993766266.html
"Драматические последствия": в ФРГ захотели восстановить "Северный поток"
"Драматические последствия": в ФРГ захотели восстановить "Северный поток" - РИА Новости, 15.01.2025
"Драматические последствия": в ФРГ захотели восстановить "Северный поток"
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал восстановить газопровод "Северный поток", об этом он заявил в интервью газете... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T07:21:00+03:00
2025-01-15T07:23:00+03:00
михаэль кречмер
роберт хабек
северный поток — 2
северный поток
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал восстановить газопровод "Северный поток", об этом он заявил в интервью газете Berliner Zeitung."Проблема "Северного потока" должна быть решена. Все это время мы говорили о зависимости от России, но теперь оказались в новой зависимости, отчасти вследствие атаки на "Северный поток — 1", повлекшей за собой драматические последствия для цен на энергоносители", — сказал он.Политик также раскритиковал санкционную политику Запада и возложил ответственность за введение необдуманных ограничений на "Зеленых" и министра обороны Германии Роберта Хабека."Во всех этих решениях, например, о принятии закона об энергетическом обеспечении зданий, введении санкций против России, в подходе к решению проблемы протестов фермеров, ухода из страны компаний и сокращения десятков тысяч рабочих мест в немецкой промышленности – необходимо винить "Зеленых" и их министра экономики", — объяснил Кречмер.По его словам, главной ошибками в управлении страной стали рост цен на энергоносители, защита климата и государственное регулирование экономики.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Вашингтон не имеет отношения к подрыву российских газопроводов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250115/operatsiya-1993760482.html
https://ria.ru/20250114/zayavlenie-1993594491.html
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михаэль кречмер, роберт хабек, северный поток — 2, северный поток
Михаэль Кречмер, Роберт Хабек, Северный поток — 2, Северный поток
"Драматические последствия": в ФРГ захотели восстановить "Северный поток"

Премьер Саксонии Кречмер призвал восстановить "Северный поток"

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал восстановить газопровод "Северный поток", об этом он заявил в интервью газете Berliner Zeitung.
«
"Проблема "Северного потока" должна быть решена. Все это время мы говорили о зависимости от России, но теперь оказались в новой зависимости, отчасти вследствие атаки на "Северный поток — 1", повлекшей за собой драматические последствия для цен на энергоносители", — сказал он.
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Политик также раскритиковал санкционную политику Запада и возложил ответственность за введение необдуманных ограничений на "Зеленых" и министра обороны Германии Роберта Хабека.
"Во всех этих решениях, например, о принятии закона об энергетическом обеспечении зданий, введении санкций против России, в подходе к решению проблемы протестов фермеров, ухода из страны компаний и сокращения десятков тысяч рабочих мест в немецкой промышленности – необходимо винить "Зеленых" и их министра экономики", — объяснил Кречмер.
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По его словам, главной ошибками в управлении страной стали рост цен на энергоносители, защита климата и государственное регулирование экономики.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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13 января, 10:31
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Вашингтон не имеет отношения к подрыву российских газопроводов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Еврокомиссия утверждает, что не знает, кто подорвал "Северные потоки"
10 января, 15:32
 
Михаэль КречмерРоберт ХабекСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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