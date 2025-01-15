"Драматические последствия": в ФРГ захотели восстановить "Северный поток"
Премьер Саксонии Кречмер призвал восстановить "Северный поток"
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал восстановить газопровод "Северный поток", об этом он заявил в интервью газете Berliner Zeitung.
«
"Проблема "Северного потока" должна быть решена. Все это время мы говорили о зависимости от России, но теперь оказались в новой зависимости, отчасти вследствие атаки на "Северный поток — 1", повлекшей за собой драматические последствия для цен на энергоносители", — сказал он.
Политик также раскритиковал санкционную политику Запада и возложил ответственность за введение необдуманных ограничений на "Зеленых" и министра обороны Германии Роберта Хабека.
"Во всех этих решениях, например, о принятии закона об энергетическом обеспечении зданий, введении санкций против России, в подходе к решению проблемы протестов фермеров, ухода из страны компаний и сокращения десятков тысяч рабочих мест в немецкой промышленности – необходимо винить "Зеленых" и их министра экономики", — объяснил Кречмер.
По его словам, главной ошибками в управлении страной стали рост цен на энергоносители, защита климата и государственное регулирование экономики.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Вашингтон не имеет отношения к подрыву российских газопроводов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>